Regione Abruzzo, comunicato: Dispersi due alpinisti abruzzesi in Nepal, Marsilio in contatto con la Farnesina

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, segue con la massima attenzione quanto sta accadendo in Nepal in relazione ai due cittadini abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello, attualmente dispersi durante una spedizione sul massiccio himalayano – Il Presidente è costantemente in contatto con la Farnesina e con le autorità nazionali competenti per essere aggiornato in tempo reale sugli sviluppi e sulle attività in corso – riporta testualmente l’articolo online. “Stiamo seguendo l’evoluzione minuto per minuto – riporta testualmente l’articolo online. La priorità in questo momento è ricevere notizie certe e attendibili, e mantenere un coordinamento costante con il Ministero degli Affari Esteri”, ha dichiarato Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

