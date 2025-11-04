- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 5, 2025
Regione Abruzzo, comunicato: Dispersi due alpinisti abruzzesi in Nepal, Marsilio in contatto con la Farnesina

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, segue con la massima attenzione quanto sta accadendo in Nepal in relazione ai due cittadini abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello, attualmente dispersi durante una spedizione sul massiccio himalayano – Il Presidente è costantemente in contatto con la Farnesina e con le autorità nazionali competenti per essere aggiornato in tempo reale sugli sviluppi e sulle attività in corso – riporta testualmente l’articolo online. “Stiamo seguendo l’evoluzione minuto per minuto – riporta testualmente l’articolo online. La priorità in questo momento è ricevere notizie certe e attendibili, e mantenere un coordinamento costante con il Ministero degli Affari Esteri”, ha dichiarato Marsilio – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 22, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

