Regione Abruzzo, comunicato: Domani workshop a Pescara sul nuovo sistema informativo sanitario della Regione

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 16 giu. – Si terrà domani, nella sede dell’Agenzia Sanitaria Regionale, il workshop regionale dedicato alla presentazione del Piano degli interventi per il rafforzamento della collezione, elaborazione e produzione dei dati del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) della Regione Abruzzo – L’iniziativa si inserisce nel Sub-Investimento 1.3.2.2.3 del PNRR – Missione 6 Salute, nell’ambito delle attività della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario (DGSISS) del Ministero della Salute – si apprende dalla nota stampa. All’evento, che vedrà la partecipazione dei professionisti della Regione e delle Asl, interverranno Serena Battilomo, direttrice dell’Ufficio 3 – Sistema informativo sanitario nazionale e innovazione digitale in sanità del Ministero della Salute, Camillo Odio, direttore del Dipartimento Sanità e Carla Sorrentino, dell’Ufficio Gestione Flussi Informativi Sanitari del Dipartimento Sanità. Nello specifico, nella prima parte dell’evento verrà presentato il progetto di Potenziamento Dati, la metodologia e gli obiettivi, e il Piano degli Interventi, quale risultato di un percorso di valutazione della maturità digitale condotto in costante interazione con il Ministero della Salute a partire da aprile 2025. Nel corso delle attività di analisi sono stati coinvolti oltre quaranta professionisti tra referenti regionali e delle quattro Aziende sanitarie del servizio sanitario regionale, producendo complessivamente 40 approfondimenti a livello regionale, 6 approfondimenti aziendali e 1 focus regionale specifico – recita il testo pubblicato online. La seconda parte dell’evento, invece, vedrà la partecipazione attiva di tutti i presenti al laboratorio interattivo “I cappelli per pensare”, attraverso una metodologia che si costituisce come strumento di pensiero strutturato per analizzare un tema tramite prospettive diverse, suddividendo i partecipanti in gruppi di lavoro, ciascuno focalizzato su uno specifico intervento del Piano e guidato da un moderatore con il compito di facilitare il confronto – US 260616

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it