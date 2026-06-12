Regione Abruzzo, comunicato: Donazioni di sangue: Abruzzo autosufficiente nel 2025

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Dai dati del Centro Regionale Sangue emerge che il Sistema trasfusionale abruzzese ha garantito l’autosufficienza regionale nel corso del 2025 e con essa tutte le attività sanitarie dipendenti dalla trasfusione di sangue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. E’ quanto ribadito,questa mattina a Pescara, in Regione, nel corso di una conferenza stampa convocata in occasione della Giornata mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra domenica 14 giugno – aggiunge testualmente l’articolo online. Erano presenti l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, il direttore del Centro regionale Sangue, Annalaura Di Febo, il coordinatore delle associazioni dei donatori, Pasquale Colamartino, e la dirigente del competente Servizio del Dipartimento Sanità, Barbara Morganti. L’obiettivo dell’autosufficienza è stato centrato grazie all’impegno dei donatori di sangue abruzzesi (i cui rappresentanti sono intervenuti all’incontro di questa mattina), delle associazioni di volontariato e del personale dei Servizi Trasfusionali, che ogni giorno lavorano per garantire la donazione di sangue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per l’anno 2026 la programmazione per l’autosufficienza conferma l’impegno di produrre 56.300 unità di globuli rossi per la terapia di pazienti cronici, per il supporto alla rete dell’urgenza emergenza, per gli interventi chirurgici – aggiunge la nota pubblicata. Per quanto riguarda invece i medicinali derivati da plasma nazionale, per il 2026 è prevista la distribuzione di 96.550 confezioni. Durante la presentazione dei dati, sono stati anche rimarcati alcuni segnali sui quali si interverrà con azioni mirate, a partire dalla diminuzione del numero dei donatori (sceso del 30 per cento nel corso del 2025 rispetto all’anno precedente) fino all’aumento dell’età degli stessi, con un impoverimento nella fascia di età inferiore ai 35 anni. “Lo scorso 28 maggio – ha ricordato l’assessore Verì – la Giunta regionale ha adottato con delibera di giunta il Programma per l’autosufficienza regionale 2026, attraverso cui vengono definiti gli interventi organizzativi prioritari e le azioni di miglioramento che le Asl, con il coordinamento del Dipartimento Sanità e del Centro Regionale Sangue, dovranno garantire al fine di sostenere la donazione di sangue e di plasma per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di autosufficienza – si legge sul sito web ufficiale. Tra i progetti – ha proseguito – ci sono la completa implementazione del sistema informativo unico regionale della rete trasfusionale comprensivo di integrazione con quelli delle Organizzazioni dei donatori di sangue; il miglioramento delle prassi per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori soprattutto nelle fasce più giovani di età; la riorganizzazione complessiva delle attività di chiamata dei donatori, raccolta, lavorazione e qualificazione biologica nelle strutture trasfusionali e associative, finalizzata a garantire un ampliamento e una maggiore flessibilità dell’orario e dei giorni di accesso dei donatori, con un’attenzione particolare alla raccolta del plasma in aferesi”. L’assessore Verì, inoltre, ha firmato, proprio in questi giorni, una proposta di delibera, che sarà portata all’esame della giunta regionale nella prima seduta utile, l’istituzione della Consulta Tecnica permanente per il Sistema Trasfusionale regionale (CTST), con compiti di co-programmazione, co-progettazione e di proposta in materia di sistema e rete trasfusionale regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dell’organismo faranno parte i delegati del Dipartimento Sanità, dell’Agenzia sanitaria regionale, del Centro regionale Sangue, delle Asl, delle società scientifiche e delle associazioni e organizzazioni dei volontari del sangue –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it