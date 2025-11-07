Regione Abruzzo, comunicato: Due giorni di festa al Pala Dean Martin di Montesilvano con Porte Aperte allo Sport

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Due giorni di festa al Pala Dean Martin di Montesilvano con Porte Aperte allo Sport, l’evento promosso dal CONI e dall’Ufficio scolastico regionale che ha coinvolto migliaia di studenti, famiglie e associazioni sportive in una grande manifestazione dedicata alla promozione dell’attività fisica e dei valori dello sport. La Regione ha sostenuto l’iniziativa nell’ambito delle politiche di valorizzazione dello sport di base e di diffusione della pratica sportiva tra i più giovani.“Due giorni di festa all’insegna dello sport al Pala Dean Martin di Montesilvano, dove con Porte Aperte allo Sport abbiamo vissuto una straordinaria occasione di partecipazione e condivisione – ha dichiarato l’assessore regionale allo sport, Mario Quaglieri – è una festa dello sport a 360 gradi, con tutte le discipline rappresentate e migliaia di bambini protagonisti – precisa il comunicato. La Regione Abruzzo, anche questa volta, – ha proseguito- ha voluto essere presente e fare la sua parte, sostenendo l’iniziativa sia dal punto di vista economico che collaborativo – Lo sport è gioia, socialità e crescita: per questo continueremo a investire con convinzione, puntando sui grandi eventi ma soprattutto – ha concluso – sul rafforzamento dello sport di base, che rappresenta la vera linfa del nostro territorio”.

