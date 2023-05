Regione Abruzzo, comunicato: La digitalizzazione delle reti idrauliche: domani convegno a L’Aquila

- Advertisement -

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

L’Aquila, 17 mag. –Si terrà domani (giovedì 18 maggio) all’auditorium di Palazzo Silone, un evento che promuove il confronto tra attori istituzionali e i provider di innovazione tecnico-scientifica di settore, che sono chiamati a supportare i gestori del servizio idrico integrato e gli operatori economici in diverse fasi. L’iniziativa vede coinvolte diverse università in collaborazione con il commissario per la sicurezza del sistema Idrico Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. L’obiettivo è sostenere e implementare il cambiamento gestionale oltre a superare le attuali emergenze – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Prevista, tra gli altri, la partecipazione di Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, di Emanuele Imprudente, Vicepresidente con delega all ‘Agricoltura e Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila e Corrado Gisonni, commissario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso – recita il testo pubblicato online. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul canale YouTube del commissario per la sicurezza idrica del Gran Sasso seguendo questo link: https://www.youtube – com/@commissariosicurezzasistem9477 mentre il programma completo è scaricabile dall’allegato – aggiunge testualmente l’articolo online. US 230517

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it