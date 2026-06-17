Regione Abruzzo, comunicato: La Notte dei Serpenti 2026 vola in prime time. Marsilio: “L’Abruzzo protagonista su Rai Uno”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Roma, 17 giugno 2026 – “La quarta edizione della Notte dei Serpenti è pronta: il 25 luglio a Pescara e il 5 settembre su Rai Uno, in prima serata – viene evidenziato sul sito web. Un evento che cresce, scala le classifiche e raccoglie un interesse sempre maggiore – si apprende dalla nota stampa. Racconta le tradizioni dell’Abruzzo, il suo dialetto, la sua musica, le sue danze e la sua cultura popolare: una forma artistica capace di rappresentare un territorio tutto da scoprire, attirando pubblico anche da fuori regione e contribuendo a stimolare turismo ed economia – si apprende dal portale web ufficiale. Vi aspettiamo con il maestro Enrico Melozzi e con la conduzione di Elettra Lamborghini, per un altro grande spettacolo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della presentazione della quarta edizione de La Notte dei Serpenti 2026, tenutasi questa mattina nella Sala Zuccari del Senato della Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Quello che ormai si è consacrato come il più grande evento musicale abruzzese, in programma sabato 25 luglio 2026 a Pescara, allo Stadio del Mare, quest’anno sarà trasmesso sabato 5 settembre nel prime time della rete ammiraglia RAI, garantendo una vetrina ancora maggiore rispetto alle passate edizioni.“L’Abruzzo sarà protagonista nelle case di tutti gli italiani: per me è una conquista enorme – Il 5 settembre andremo in onda, per la prima volta nella storia della radiotelevisione italiana, su Rai Uno di sabato sera”, ha dichiarato il maestro Enrico Melozzi che, nel corso della conferenza stampa, ha anticipato che sul palco dello Stadio del Mare saranno presenti “circa 300 artisti” e ospiti di altissimo livello, senza però svelarne i nomi, ma solo le iniziali di due di loro, M.M. ed P.P., per lasciare che il pubblico dei fedelissimi si diverta nella soluzione del rebus.“La Rai ci ha lanciato anche una sfida importante – ha rivelato Melozzi – quella di provare a triplicare le serate e, con l’aiuto degli imprenditori e delle istituzioni abruzzesi, sono sicuro che l’anno prossimo potremo raggiungere anche questo traguardo folle, importante e visionario”.Nel corso della conferenza stampa, Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, ha sottolineato il successo di pubblico registrato dalle precedenti edizioni e il crescente interesse degli sponsor verso la manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Tra le novità di quest’anno anche la presenza, accanto a Melozzi, di Elettra Lamborghini come co-conduttrice: un nome popolare soprattutto tra i più giovani, con oltre sei milioni di follower sui canali social, che contribuirà ad ampliare ulteriormente la platea dell’evento – recita il testo pubblicato online. Altra novità significativa sarà il coinvolgimento del Comune di Teramo, che ospiterà i quindici giorni di prove dello spettacolo, confermando la dimensione sempre più regionale della manifestazione – si apprende dalla nota stampa. Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, i senatori Guido Liris ed Etelwardo Sigismondi, promotori dell’iniziativa al Senato, l’onorevole Guerino Testa, il maestro Enrico Melozzi, ideatore e direttore artistico della manifestazione, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, la Presidente dell’Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Alessandra Priante, e Williams Di Liberatore, Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it