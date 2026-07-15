Regione Abruzzo, comunicato: La Notte dei Serpenti: Marsilio, svelati gli artisti della 4a edizione che porterà l’Abruzzo in prima serata su Rai 1

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 15 luglio – “L’intuizione del maestro Enrico Melozzi è stata quella di trasformare il patrimonio musicale popolare abruzzese in uno spettacolo contemporaneo, mantenendone intatta l’autenticità. È un modello vincente che valorizza le nostre radici, coinvolge centinaia di giovani, cori, musicisti e associazioni e, allo stesso tempo, promuove l’immagine dell’Abruzzo nel panorama nazionale”.Con queste parole, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha svelato gli artisti protagonisti della quarta edizione de La Notte dei Serpenti, il grande evento ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi, promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dallo stesso presidente e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo, il Comune di Pescara e il Comune di Teramo – recita il testo pubblicato online. La manifestazione è in programma sabato 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara e sarà trasmessa sabato 5 settembre in prima serata su Rai 1. “La Notte dei Serpenti è ormai uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Un progetto nel quale abbiamo creduto fin dall’inizio e che, anno dopo anno, è cresciuto fino a diventare un grande evento nazionale, capace di raccontare la nostra identità attraverso la musica, la tradizione e il talento”, ha dichiarato Marsilio – A condurre la serata sarà, per la prima volta, Elettra Lamborghini – precisa la nota online. Sul palco saliranno Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patty Pravo e Raf, insieme alla soprano Carmela Remigio, all’attore Gabriele Cirilli, alle Farfalle – Squadra di Ginnastica Ritmica dell’Aeronautica Militare e alla Banda dell’Esercito, protagonisti di uno spettacolo che unirà musica, tradizione e cultura abruzzese – si apprende dalla nota stampa. “La Notte dei Serpenti – prosegue Marsilio – non è solamente un concerto, ma un grande progetto culturale di promozione territoriale – Un percorso che prende forma con le prove in corso a Teramo, raggiunge il suo momento culminante il 25 luglio allo Stadio del Mare di Pescara e prosegue con la messa in onda su Rai 1, offrendo una straordinaria occasione per far conoscere al grande pubblico la ricchezza della nostra regione, le sue tradizioni e la sua capacità di produrre cultura di qualità”.Con La Notte dei Serpenti, Enrico Melozzi rende omaggio alle radici più profonde dell’Abruzzo, a partire dal nome stesso della kermesse, che richiama il celebre culto di San Domenico e l’antichissimo rito della Festa dei Serpari di Cocullo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Come Regione Abruzzo – conclude – continueremo a sostenere iniziative come questa, che coniugano cultura, identità e spettacolo, perché investire nella cultura significa rafforzare l’identità di una comunità, creare opportunità di sviluppo e generare valore, rafforzandone l’attrattività turistica e la visibilità nazionale – La Notte dei Serpenti è ormai un patrimonio degli abruzzesi e uno dei principali eventi identitari della nostra regione”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it