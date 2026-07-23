Regione Abruzzo, comunicato: La Notte dei Serpenti: Verì, focus sulla sicurezza sanitaria

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Garantire un grande evento di musica e cultura abruzzese all’insegna della massima tutela della salute pubblica – viene evidenziato sul sito web. È questo il messaggio centrale lanciato questa mattina dall’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, durante la conferenza stampa di presentazione de “La Notte dei Serpenti”, in programma sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Presente su delega del presidente Marco Marsilio, l’assessore Verì ha posto un accento prioritario sulla predisposizione della macchina dei soccorsi, integrata nel dispositivo di ordine e sicurezza della manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Accanto alla valorizzazione culturale e all’inclusione sociale, con un’attenzione specifica verso le fragilità, abbiamo voluto assicurare un supporto sanitario idoneo e strutturato,- ha sottolineato l’assessore Verì. “Per la serata dell’evento saranno operative postazioni del 118 allestite a norma di sicurezza, affiancate da un presidio medico dedicato al pronto e primo intervento – riporta testualmente l’articolo online. Un’organizzazione necessaria – ha concluso – per garantire un’assistenza tempestiva e qualificata di fronte a qualsiasi eventuale emergenza”.L’assetto di soccorso sanitario, integrato nell’ampio piano di sicurezza coordinato con la Prefettura, la ASL e i servizi di emergenza territoriale, permetterà a cittadini e turisti di vivere la grande festa della tradizione abruzzese in piena tranquillità e sicurezza – A conclusione del suo intervento, l’assessore Verì ha rinnovato i ringraziamenti della Regione al direttore artistico Enrico Melozzi e alla conduttrice Elettra Lamborghini, augurando un buon lavoro a tutta la macchina organizzativa – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it