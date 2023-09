Regione Abruzzo, comunicato: La Protezione Civile Regionale si mobilita per aiutare la Libia

Dal sito della Regione Abruzzo:

L’Aquila, 13 set 2023 – Nel corso della notte di oggi la nave San Marco della Marina Militare Italiana salperà dal porto di Brindisi per portare aiuti alla popolazione libica colpita sabato notte dalla tempesta Daniel che si è abbattuta sulla costa settentrionale del Paese mediterraneo – riporta testualmente l’articolo online. Alle 18.30 di oggi partirà dall’Aquila un camion della protezione Civile Regionale con a bordo 4 dipendenti dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e un volontario di Protezione Civile per consegnare alla nave i materiali – Secondo le richieste del governo di Tripoli, coordinate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni, gli aiuti forniti dalla Regione Abruzzo consistono in: 2 idrovore carrellate di cui una da 3500 litri/min. e l’altra da 2500 litri/min.; 10 carriole di cui 2 motorizzate; pale, picconi, badili e guanti da lavoro – riporta testualmente l’articolo online. La nave San Marco raggiungerà la costa libica dopo circa 40 ore di navigazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. GIZZI/PC/230913

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it