Regione Abruzzo, comunicato: La Regione Abruzzo presente a Didacta, la fiera dell’innovazione scolastica

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Per il secondo anno consecutivo l’Abruzzo è presente a Didacta, l’evento che promuove l‘accessibilità all’istruzione, in programma alla Fortezza da Basso a Firenze fino a venerdì 13 marzo – recita il testo pubblicato online. Lo spazio espositivo regionale è presente all’interno del stand della Conferenza delle Regioni organizzato da Tecnostruttura e vuole promuovere le iniziative avviate in Abruzzo in materia di istruzione e di tecniche di insegnamento – recita il testo pubblicato online. L’evento di Firenze si rivolge soprattutto al personale docente di ogni ordine e grado scolastico con l’obiettivo di mettere a disposizione degli insegnanti nuovi modelli di insegnamento in una scuola in profondo cambiamento e che più di tutte avverte le mutazioni sociali.“La scelta di essere presenti anche a Didacta – spiega l’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo – è parte di una strategia intrapresa dalla Regione Abruzzo tesa a migliorare l’accessibilità ai servizi legati all’istruzione e a dare quante più alternative possibili alle famiglie e agli studenti nel campo dell’istruzione e della formazione professionale – si apprende dalla nota stampa. La Regione deve mettere in campo tutte le possibilità per garantire anche al personale docente la crescita professionale possibile solo con un continuo confronto delle esperienze”.Se da un lato Didacta ha una funzione di aggiornamento delle tecniche di insegnamento, dall’altro è altrettanto forte la propensione alla formazione professionale e all’orientamento – “In questo senso – aggiunge l’assessore Santangelo – anche a Firenze abbiamo rafforzato quel legame di collaborazione con gli ITS Academy regionali che presenteranno l’offerta di Alta formazione completamente finanziata dalla Regione Abruzzo nell’ambito della programmazione FSE”. Non solo ITS, perché domani allo stand Abruzzo, alle ore 12, saranno presenti i responsabili dell’istituto Majorana di Avezzano per la presentazione del progetto ministeriale “Campus Lab” e nel quale è prevista la presenta di un ampio partenariato istituzionale per un’iniziativa altamente innovativa –

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it