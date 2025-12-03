Regione Abruzzo, comunicato: La Regione Abruzzo promuove concorso tra le scuole superiori sulle politiche di coesione

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Un viaggio verso Bruxelles che parte dai banchi di scuola: è questa la “sfida” lanciata oggi dalla Regione Abruzzo agli studenti delle classi quarte degli istituti regionali di scuola media superiore superiori, con la presentazione del concorso voluto dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo nell’ambito dei lavori del Comitato di Sorveglianza dei Fondi europei, svoltosi oggi nella sala consiliare del Comune di Pescara – Due classi del liceo Scientifico “Galilei” hanno partecipato in presenza all’iniziativa, mentre numerose scuole regionali si sono collegate online, trasformando la presentazione in un vero e proprio momento di condivisione e partecipazione – si apprende dalla nota stampa. Il concorso prevede la realizzazione di un video da parte delle classi partecipanti: la classe vincitrice avrà l’opportunità di compiere un viaggio a Bruxelles, cuore delle istituzioni europee, per vivere un’esperienza formativa unica e approfondire da vicino il ruolo dell’Unione europea – si apprende dal portale web ufficiale. Il concorso si inserisce in coerenza con quanto previsto dalle linee guida per l’educazione con particolare attenzione alla promozione dell’educazione finanziaria e della cittadinanza attiva – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa intende valorizzare la capacità degli studenti di comunicare in modo efficace e innovativo le opportunità offerte dai fondi europei.“Far conoscere ai ragazzi i fondi europei – ha spiegato l’assessore Santangelo – riveste una funzione didattica di grande rilievo – riporta testualmente l’articolo online. Significa, innanzitutto, offrire strumenti concreti per comprendere come l’Unione europea investa sul futuro delle nuove generazioni e dei territori – aggiunge la nota pubblicata. Senza contare che una simile iniziativa favorisce lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro di gruppo, la comunicazione efficace e l’uso delle tecnologie digitali. Attraverso questa iniziativa, gli studenti potranno approfondire il funzionamento dei fondi SIE, analizzare progetti già realizzati e riflettere sulle ricadute positive che tali risorse hanno sulla comunità. La consapevolezza delle opportunità offerte dai fondi europei diventa così un prezioso strumento per formare cittadini attivi, informati e responsabili, protagonisti dello sviluppo locale, della coesione sociale e della sostenibilità”.“Questa iniziativa – ha dichiarato Carmine Cipollone, Autorità di gestione dei Fondi europei – rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dei fondi comunitari – precisa la nota online. Il valore didattico è evidente: gli studenti non solo apprendono come l’Europa investe sul futuro dei territori, ma diventano protagonisti di un processo comunicativo innovativo, capace di diffondere conoscenza e consapevolezza – viene evidenziato sul sito web. È un modo concreto per trasformare la scuola in un laboratorio di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica”.Il regolamento del Concorso sarà pubblicato sul sito www.coesione – si apprende dalla nota stampa. regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it