Regione Abruzzo, comunicato: La Regione presenta “Le Donne fanno GOL”, il tour dedicato a formazione e autonomia femminile

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:È stata presentata, questa mattina, nella sede della Regione, a Pescara, dall’assessore al Lavoro e alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, l’iniziativa “Le Donne fanno GOL”, un tour regionale che prenderà il via il 25 novembre da Vasto e che mette al centro formazione, occupabilità e indipendenza economica delle donne come strumenti fondamentali per prevenire e contrastare la violenza di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto si inserisce nella cornice della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e punta a coinvolgere studenti, comunità scolastiche, istituzioni, operatori dei Centri per l’Impiego, centri antiviolenza e professionisti del territorio attraverso incontri, testimonianze, podcast e momenti di formazione dedicati alla crescita personale e professionale – Un impegno concreto per colmare il divario di genereLa Regione Abruzzo, grazie a una dotazione di 7,2 milioni di euro prevista dal Programma GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori, rafforza i percorsi di formazione e aggiornamento rivolti a persone disoccupate e categorie fragili – Un investimento strategico che, come illustrato dall’Assessore Magnacca, assume un significato ancora più forte in una regione dove il tasso di occupazione femminile è fermo al 36,1%, molto distante dal 53% maschile – si apprende dalla nota stampa. “La realtà di tutti i giorni ci consegna un quadro in cui le donne continuano a trovare ostacoli nella ricerca del lavoro e di un reddito stabile – ha dichiarato l’Assessore Magnacca durante la presentazione – – Mettere a disposizione competenze, formazione e strumenti per entrare e restare nel mercato del lavoro significa autonomia, prevenzione e reale possibilità di uscita da situazioni di fragilità, comprese quelle legate alla violenza – si legge sul sito web ufficiale. ”La prima tappa si svolgerà martedì 25 al Liceo Artistico “Pantini-Pudente” di Vasto, dove l’80% della popolazione studentesca è femminile: un contesto scelto per dare un segnale simbolico ma anche pratico sull’importanza di investire sulle giovani generazioni.Seguiranno incontri nelle scuole di Lanciano, Ortona, Avezzano e Giulianova, con l’obiettivo di diffondere consapevolezza e orientare le ragazze verso percorsi formativi e professionali che rafforzino autonomia e prospettive lavorative – recita la nota online sul portale web ufficiale. Formazione e lavoro come strumenti di libertà“Le Donne fanno GOL vuole aiutare i giovani a comprendere quante opportunità reali offrano la formazione e l’aggiornamento professionale – ha aggiunto Magnacca – e allo stesso tempo rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, scuola e comunità. La Regione è pronta a collaborare con il mondo educativo e produttivo per aprire nuove strade di crescita e rafforzare la presenza femminile nel mercato del lavoro”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it