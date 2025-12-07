Regione Abruzzo, comunicato: L’Abruzzo ad Assisi nel giorno dell’Immacolata per illuminare il Natale nella città di San Francesco

Dal sito della Regione Abruzzo:L’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, sarà ad Assisi domani, lunedì 8 dicembre, in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, per prendere parte alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale proveniente dall’Aquila e all’inaugurazione del Presepe Monumentale di Castelli, nel quadro dell’iniziativa “Abruzzo ad Assisi”.Nel pomeriggio, dopo il rosario delle ore 16.00 e la Santa Messa delle ore 17.00 in Basilica Inferiore, la comunità si sposterà in piazza, dove alle 18.30 è previsto il collegamento con Rai1 per la benedizione del presepe, l’accensione dell’albero e la videoproiezione sulla Basilica Superiore, accompagnati dal canto dei bambini – precisa il comunicato. Seguiranno, a partire dalle 18.40, i discorsi istituzionali: oltre a quello dell’assessore Santangelo, interverranno la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, la delegata del Comune dell’Aquila Ersilia Lancia, il Sindaco di Assisi Valter Stoppini e la Preside dell’Istituto d’Arte “Grue” di Castelli, Giovanna Falconi.«Essere ad Assisi, nel giorno dell’Immacolata, con il presepe di Castelli e l’albero dell’Aquila – sottolinea l’assessore Santangelo – significa portare nel cuore della cristianità i segni più autentici dell’Abruzzo: le nostre radici, la creatività delle mani artigiane, lo spirito di comunità. È un gesto di amicizia e di fraternità che rinnova il legame tra la nostra terra e il messaggio di San Francesco».

