Regione Abruzzo, comunicato: L’Abruzzo al Festival della Montagna a Bruxelles

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:La montagna abruzzese sarà la protagonista principale del Festival della Montagna, manifestazione organizzata ogni anno dal Trentino-Alto Adige nella sede di Bruxelles del Parlamento europeo – riporta testualmente l’articolo online. Sul palcoscenico europeo l’Abruzzo presenta la montagna simbolo della regione ma anche dell’intera catena appenninica: il Gran Sasso d’Italia – viene evidenziato sul sito web. E lo fa con la proiezione di un docufilm del regista aquilano, Luca Cococcetta, dal titolo “Monte Corno – I thought I was flying”, che racconta la prima ascesa documentata nella storia dell’alpinismo di Francesco De Marchi che nel 1573, a 69 anni, arrivò sul Corno Grande alla testa di una mini di spedizione di cinque scalatori.“La scelta di presentare a Bruxelles la montagna abruzzese – spiega l’assessore Roberto Santangelo – è frutto di una strategia che guarda alla montagna come motore di sviluppo e di ricchezza in grado di superare le barriere nazionali e regionali – Il Gran Sasso è una montagna famosa in tutto il mondo, ma quello che affascina è il racconto che c’è intorno ad essa e l’opera del regista aquilano Luca Cococcetta sintetizza al meglio una narrazione che merita essere patrimonio di tutti – C’è poi il discorso legato alla promozione e l’opera di Luca Cococcetta – conclude l’assessore – esalta la bellezza dei luoghi e mette in evidenza la specificità di un territorio unico”.La presenza abruzzese al Festival della Montagna di Bruxelles è fissata per mercoledì 24 giugno dalle ore 18,30 presso la sala 1G 2 del Parlamento europeo in rue Weidt, dove è previsto un talk introduttivo da titolo “Le montagne europee tra identità, sostenibilità e narrazione” e, a seguire dalle ore 19, la proiezione del docufilm di Cococcetta con audio in doppia lingua francese e inglese, a cui seguirà un confronto con il regista aquilano – riporta testualmente l’articolo online. “Al Festival abbiamo invitato tutte le associazioni abruzzesi presenti a Bruxelles – spiega l’assessore Santangelo – perché stare all’interno del Parlamento europeo significa parlare ad un mondo che di solito noi non intercettiamo, da qui l’idea di investire 30 mila euro per la partecipazione al festival perché si ritiene che sia un modo diverso di raccontare i nostri territori”.Il film di Cococcetta è stato presentato per la prima volta al Trento Film Festival del 2024, vincendo il premio del pubblico e poi distribuito in cento sale dove, per stessa ammissione del regista aquilano, “ha trovato un’accoglienza inaspettata e un grande successo, confermato anche dall’interesse mostrato dalla Rai e dalle grandi rete televisive europee”. Ma l’idea di raccontare la storia di De Marchi nasce dall’interesse e dalla voglia di indagare del regista – si legge sul sito web ufficiale. “Conoscevo la storia di Francesco De Marchi – aggiunge il regista – poi ho approfondito, ho letto gli atti del convegno del Cai dai quali viene fuori un personaggio eclettico che ha compiuto un’impresa unica rimasta nascosta fino al 1895 quando fu ripresa e rivalorizzata dallo storico sulmonese Antonio Pansa”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it