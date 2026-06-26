Regione Abruzzo, comunicato: L’Abruzzo del sociale all’Expo Aid di Rimini

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:C’è l’Abruzzo del Sociale e dell’associazionismo all’Expoaid di Rimini, manifestazione voluta dal ministro per le Disabilità che mette insieme il Terzo settore, associazionismo e volontariato – Stamane l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, ha avuto un breve colloquio con il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che – ha detto l’assessore – “ha garantito la sua presenza alla prima edizione del Festival regionale del Sociale, in programma all’Aquila dal 24 al 26 luglio prossimi – aggiunge la nota pubblicata. La disponibilità del Ministro Locatelli – ha aggiunto l’assessore – conferma l’attenzione del governo per un percorso di riforma che l’assessorato ha intrapreso su alcuni settori importanti del Sociale e del sociosanitario”.Ma la giornata riminese dell’assessore Santangelo all’Expoaid si è mossa soprattutto tra le associazioni e volontari abruzzesi – precisa il comunicato. “C’è un mondo parallelo – ha detto l’assessore alle Politiche sociali – che ogni giorno lavora, opera e lotta per garantire le condizioni minime di vivibilità alle persone con disabilità. Questo mondo, è nostra intenzione, tenerlo al nostro fianco quando andremo a dare scelte definite e importanti sia sul fronte del Terzo settore sia su quello dell’integrazione sociosanitaria – viene evidenziato sul sito web. La presenza qui a Rimini di realtà abruzzese conferma il cambio culturale operato dall’associazionismo abruzzese che intende uscire dagli ambiti regionali per confrontarsi su tematiche di respiro nazionale – si apprende dalla nota stampa. È un segnale di crescita che non possiamo ignorare”.In questo senso all’Expoaid sono presenti, tra gli altri, i ragazzi di Rurabilandia, la fattoria didattica inclusiva vero e proprio esperimento di inclusione sociale delle persone con disabilità. Cosi come al piano 1 del Palacongressi, che ospita la manifestazione, campeggiano le opere di Noemi Sciarretta che con il padre, Andrea, è presente alla manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assessore Santangelo ha voluto visitare il suo spazio espositivo, intrattenendosi per un breve colloquio con Andrea Sciarretta – si apprende dal portale web ufficiale. Tra progetti di riforma e nuove proposte normative il mondo del sociale regionale sta vivendo un passaggio importante – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lunedì 29 giugno, alle ore 9, l’assessore Santangelo ha convocato a Pescara, nella sede dell’assessorato in via Passolanciano, un incontro finalizzato alla condivisione degli indirizzi dell’Avviso pubblico per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it