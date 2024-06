Regione Abruzzo, comunicato: L’Aquila 2009-2024: la ricostruzione 15 anni dopo il sisma in mostra nella Capitale Europea

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Dall’Abruzzo a Bruxelles : organizzata da Regione Abruzzo e uffici speciali per la Ricostruzione (USRA e USRC). – L’Aquila, 15 giu. Una mostra itinerante, fotografica e video, sullo stato della ricostruzione nel Comune dell’Aquila e nei Comuni del cratere sismico organizzata dalla Regione Abruzzo, in collaborazione con gli Uffici Speciali per la Ricostruzione (USRA e USRC). La mostra, intitolata “2009-2024: Quindici anni dal sisma in Abruzzo”, sarà composta da fotografie degli edifici più rappresentativi dal punto di vista storico, artistico, architettonico, culturale e ingegneristico, mostrati prima e dopo gli interventi di riparazione o ricostruzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’intento è di far apprezzare ai visitatori l’attività meritoria degli Uffici Speciali e dei Comuni coinvolti nella ricostruzione – L’inaugurazione si terrà a Bruxelles mercoledì 19 giugno, alle 18.30, nella sede istituzionale della Regione Abruzzo, alla presenza del Presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, del Direttore generale, Antonio Sorgi, di rappresentanti istituzionali della UE, di Salvatore Provenzano titolare USRA e di Raffaello Fico titolare USRC, degli Ambasciatori a Bruxelles, delle associazioni degli abruzzesi in Belgio e della Delegazione Italiana presso il Comitato delle Regioni, che il 19 giugno avrà la sua seduta plenaria – si apprende dal portale web ufficiale. L’obiettivo è quello di condividere con il pubblico il progresso e la resilienza dimostrata dalla nostra regione negli ultimi quindici anni, un’occasione speciale per commemorare, riflettere e guardare al futuro con speranza – si apprende dal portale web ufficiale. L’evento di apertura sarà impreziosito dalla rappresentazione dell’attore aquilano Marco Valeri, che presenterà un monologo sul sisma dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Successivamente, la mostra verrà esposta nei principali palazzi degli uffici europei di Bruxelles, per poi tornare a L’Aquila nel mese di settembre, dove sarà presentata con un evento istituzionale – si apprende dalla nota stampa. (regflash) K.SCOLTA 240615

