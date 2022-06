Regione Abruzzo, comunicato: L’Aquila-Amatrice: passi da gigante verso il completamento dell’opera

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

PRESENTATO OGGI A MONTEREALE, DALL’ANAS , LO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER IL QUINTO LOTTO. L’Aquila, 16 giu. Dall’inserimento del quinto lotto nel documento di programmazione strategica della giunta regionale al finanziamento di tutta la progettazione di uno stralcio dell’opera fino alla presentazione oggi con Anas del progetto di fattibilità. Il cronoprogramma prevede tra un anno di avere già l’apertura dei cantieri.

E’ quanto emerso oggi a Montereale nel corso dell’incontro di presentazione dei lavori del Lotto V per la Dorsale Amatrice – Montereale – L’Aquila alla presenza di componenti della giunta regionale, sindaci, amministratori, cittadini e tecnici Anas.

Il quinto lotto ha uno sviluppo complessivo di circa 7,1 km ed è suddiviso in due stralci funzionali:

– il primo stralcio dall’innesto sulla SP. 106 alla rotatoria per San Vito (tracciato in variante di circa 2,2 Km) e dalla rotatoria per S. Lucia fino al confine regionale (tratto in adeguamento di 1,4 Km circa) per uno sviluppo complessivo di circa 3,6 Km.

– Il II° Stralcio di completamento dalla rotatoria per San Vito fino alla rotatoria per S. Lucia – Il tracciato si sviluppa completamente in variante per complessivi 3,5 km e comprende la realizzazione della galleria di circa 1,3 Km.

Il PNRR ha finanziato la progettazione dell’intero intervento per un importo pari a 4,00 Mln di euro e la realizzazione del 1° Stralcio per 20,00 Mln di euro –

L’importo complessivamente previsto per la realizzazione del V lotto è di €.96,5 mln.

Il tracciato si sviluppa prevalentemente nel Comune di Montereale, dall’innesto con la SP106, nel territorio comunale di Capitignano, fino al confine regionale tra Abruzzo e Lazio – aggiunge testualmente l’articolo online. (regflash) k.Scolta

