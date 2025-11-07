- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Novembre 7, 2025
Attualità

Regione Abruzzo, comunicato: L’Aquila ospita la Winter Edition di Cartoons on the Bay

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Rai Com e Regione Abruzzo presentano ufficialmente la Winter Edition di Cartoons on the Bay, lo storico festival internazionale dell’animazione, della transmedialità e dei contenuti per ragazzi.La conferenza stampa si terrà martedì 11 novembre 2025, alle ore 10.30, nella Sala Fabiani del Consiglio Regionale (Palazzo dell’Emiciclo – Via Michele Iacobucci, 4 – L’Aquila).All’incontro interverranno:Marco Marsilio, Presidente della Regione AbruzzoAdriano Monti Buzzetti, Direttore Artistico Cartoons on the BayRoberto Santangelo, Assessore alla Cultura della Regione AbruzzoCartoons on the Bay – Winter Edition è promosso da Rai, organizzato da Rai Com e realizzato in collaborazione con Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’Abruzzo, con questa edizione invernale, consolida ancora una volta la propria centralità nelle politiche culturali e nell’attrazione di grandi eventi nazionali, rafforzando il proprio ruolo di territorio capace di dialogare con i linguaggi creativi contemporanei e con l’industria culturale italiana – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

