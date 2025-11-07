Regione Abruzzo, comunicato: L’Aquila ospita la Winter Edition di Cartoons on the Bay

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Rai Com e Regione Abruzzo presentano ufficialmente la Winter Edition di Cartoons on the Bay, lo storico festival internazionale dell’animazione, della transmedialità e dei contenuti per ragazzi.La conferenza stampa si terrà martedì 11 novembre 2025, alle ore 10.30, nella Sala Fabiani del Consiglio Regionale (Palazzo dell’Emiciclo – Via Michele Iacobucci, 4 – L’Aquila).All’incontro interverranno:Marco Marsilio, Presidente della Regione AbruzzoAdriano Monti Buzzetti, Direttore Artistico Cartoons on the BayRoberto Santangelo, Assessore alla Cultura della Regione AbruzzoCartoons on the Bay – Winter Edition è promosso da Rai, organizzato da Rai Com e realizzato in collaborazione con Regione Abruzzo e Comune dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. L’Abruzzo, con questa edizione invernale, consolida ancora una volta la propria centralità nelle politiche culturali e nell’attrazione di grandi eventi nazionali, rafforzando il proprio ruolo di territorio capace di dialogare con i linguaggi creativi contemporanei e con l’industria culturale italiana – si legge sul sito web ufficiale.

