Regione Abruzzo, comunicato: L’Aquila, torna Abruzzo in Bolla. Mannetti: «L’enoturismo valorizza a 360 gradi territori, cultura e produzioni locali».

Dal sito della Regione Abruzzo:«L’enoturismo valorizza a 360 gradi le nostre aree rurali e interne, la cultura, il turismo e le produzioni locali». È quanto dichiarato dalla consigliera regionale Carla Mannetti nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta edizione di Abruzzo in Bolla, in programma dal 20 al 22 giugno all’Aquila, che per tre giorni diventerà la capitale italiana delle bollicine – si apprende dalla nota stampa. La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Isolina Scarsella di Palazzo Silone, sede della Giunta regionale d’Abruzzo, alla presenza della consigliera regionale Carla Mannetti, intervenuta in rappresentanza della Regione Abruzzo, del presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo Alessandro Nicodemi, del presidente del Gal Gran Sasso Velino Paolo Federico, della dirigente scolastica dell’Istituto Da Vinci-Colecchi Elisabetta Di Stefano e di Marco Signori, ideatore e organizzatore dell’evento – recita il testo pubblicato online. Portando il saluto del vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Emanuele Imprudente, assente per motivi di salute, Mannetti ha sottolineato il valore strategico della manifestazione nel quadro delle politiche regionali dedicate alla valorizzazione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. «Abruzzo in Bolla, così come altre iniziative organizzate insieme al Consorzio, rientra perfettamente nelle politiche portate avanti in questi anni dall’assessorato all’Agricoltura – si legge sul sito web ufficiale. Proprio di recente il vicepresidente Imprudente ha sottoposto all’approvazione della Giunta il Piano operativo dell’enoturismo – riporta testualmente l’articolo online. La Regione sta investendo molto in questo settore perché rappresenta uno strumento capace di valorizzare contemporaneamente territori, cultura, turismo e produzioni locali – L’Abruzzo sta assumendo un ruolo sempre più importante e L’Aquila sta diventando un punto di riferimento nell’organizzazione di manifestazioni come Abruzzo in Bolla».La quarta edizione dell’evento trasformerà L’Aquila in un grande spazio dedicato alla spumantizzazione italiana, con decine di cantine provenienti da tutto il Paese, banchi d’assaggio, masterclass, talk, showcooking e produttori delle eccellenze gastronomiche del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Tra le novità del 2026 figura la presenza, per la prima volta in Italia nell’ambito della manifestazione, di una rappresentanza di quattro cantine della Georgia, protagoniste di una masterclass guidata da Tamar Tchitchiboshvili, Georgian Wine Ambassador in Italy.Sarà presente Antonio paolini, consulente dell’organizzazione, giornalista enogastronomico, condurrà delle masterclass. Atteso anche lo showcooking di Andrea Mainardi, chef e volto televisivo molto seguito dal pubblico, in programma nella serata di domenica – viene evidenziato sul sito web. «Promuoviamo e sosteniamo iniziative che valorizzano tipicità e produzioni di eccellenza», ha dichiarato Paolo Federico, presidente del Gal Gran Sasso Velino – recita il testo pubblicato online. «Abruzzo in Bolla possiede tutte queste caratteristiche e rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per i nostri territori – precisa il comunicato. Nei prossimi bandi del Gal sarà inoltre dedicata particolare attenzione all’enoturismo e alla valorizzazione delle eccellenze locali».«Arrivare alla quarta edizione rappresenta un risultato importante», ha affermato Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. «Le bollicine rappresentano oggi uno dei segmenti più dinamici del mercato e favorirne lo sviluppo in Abruzzo significa creare nuove opportunità per il comparto vitivinicolo regionale, affiancando la tradizione dei nostri grandi vini».Tra gli aspetti qualificanti dell’edizione 2026 anche il coinvolgimento dell’Istituto d’Istruzione Superiore Da Vinci-Colecchi, con gli studenti dell’indirizzo alberghiero che saranno impegnati durante la manifestazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. «Per i nostri ragazzi questa esperienza rappresenta un’importante occasione di crescita professionale», ha spiegato la dirigente scolastica Elisabetta Di Stefano – recita il testo pubblicato online. «Potranno mettere in pratica le competenze acquisite a scuola confrontandosi con una realtà concreta e con le migliori produzioni del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con aziende e produttori che rappresentano l’eccellenza enogastronomica abruzzese – si apprende dalla nota stampa. Saranno loro, domani, a raccontare e promuovere la qualità dei nostri prodotti e del nostro territorio».L’ingresso alla manifestazione sarà libero – riporta testualmente l’articolo online. Per partecipare alle degustazioni e alle masterclass sarà invece possibile acquistare il ticket dedicato – riporta testualmente l’articolo online. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale dell’evento – recita il testo pubblicato online.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it