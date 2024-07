Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: a Lanciano recruiting day per settori manifatturiero e logistica

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 2 lug. – Sarà dedicata alla ricerca di personale nei settori manifatturiero, logistica e trasporti la giornata di recruiting day organizzata dal Centro per l’impiego di Lanciano per l’8 luglio 2024 dalle ore 9 alle ore 12,30. Organizzata in collaborazione con l’agenzia per il lavoro JobCamere di Atessa, la giornata di reclutamento sarà dedicata alla ricerca di figure specializzate da inserire in aziende locali.Nello specifico, i profili che verranno selezionati sono i seguenti: carrellisti, magazzinieri, impiegati logistici, addetti al picking, operatori CNC, tornitori, saldatori, periti meccanici, addetti allo stampaggio di materie plastiche, addetti di falegnameria, asfaltisti, addetti alla saldatura robotizzata, addetti al taglio laser, addetti alle presse e carrozzieri – precisa la nota online. Saranno presenti anche due aziende del territorio, una operante nel settore manifatturiero con sede a Palombaro e una operante nei settori di trasporti, logistica e metalmeccanica con sede ad Atessa – I giovani e i lavoratori interessati dovranno dare conferma della partecipazione inviando un’email all’indirizzo ido – recita il testo pubblicato online. lanciano@regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – it e indicando in oggetto “conferma partecipazione recruiting day 8 luglio” e dovranno presentarsi, nella sede del CPI di Lanciano in via Ovidio 58, con copia del curriculum vitae aggiornato – recita il testo pubblicato online. IAV 240702

