Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro, Abruzzo locomotiva del Centro-Sud

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Presentato il piano da quasi 25 milioni: occupazione al 62,4% e crollo dei NEETSi è tenuta, questa mattina a Pescara, nella sede della Regione di Piazza Unione, la conferenza stampa di presentazione del nuovo pacchetto di incentivi per l’occupazione – Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e l’Assessore al Lavoro, Tiziana Magnacca, hanno illustrato una strategia da 24,7 milioni di euro destinata a stabilizzare la crescita record del mercato del lavoro regionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’incontro ha preso parte, tra gli altri, il Direttore del Dipartimento Lavoro e Sociale, Germano De Sanctis.”Questo piano da quasi 25 milioni di euro è un segnale forte e conferma dati che segnalano l’Abruzzo come la locomotiva del centro-sud. Ma non solo del Mezzogiorno: l’Abruzzo, infatti, segna un trend di crescita sul tasso di occupazione, sul numero assoluto di occupati e sulla discesa della disoccupazione migliori della media nazionale,” ha esordito il presidente Marsilio – recita il testo pubblicato online. “L’Abruzzo registra oltre 512 mila occupati complessivi e manca ormai solo un punto decimale per raggiungere la media nazionale, essendo cresciuti di circa 7 punti dal 2020.”Il Presidente ha poi analizzato la resilienza del sistema produttivo: “Siamo una regione storicamente condizionata dall’automotive – si apprende dalla nota stampa. Oggi, nonostante la produzione del settore sia in calo e si registri un aumento della cassa integrazione a causa di scelte europee e dinamiche geopolitiche, i dati complessivi dell’economia regionale restano positivi – Se facciamo questi numeri nonostante la crisi dell’automotive, – ha proseguito – significa che abbiamo lavorato molto bene sul territorio, indirizzando investimenti e incentivi in modo mirato – riporta testualmente l’articolo online. Quando l’industria metalmeccanica tornerà a dare respiro, i nostri numeri cresceranno ulteriormente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’assessore con delega al Lavoro, Tiziana Magnacca, ha evidenziato il successo delle politiche mirate alle categorie più fragili.”I dati sull’occupazione femminile sono di grande rilievo e contribuiscono a posizionarci tra le regioni più dinamiche: il tasso di occupazione femminile ha, infatti, raggiunto il 52,6%, con un incremento di 7,4 punti dal 2020, mentre la disoccupazione femminile è scesa al 7,3% (era al 12,9% nel 2020).””Un altro dato straordinario riguarda i giovani,” ha proseguito l’assessore – si apprende dalla nota stampa. “Mentre in Italia cresce il fenomeno di chi rinuncia a studiare o lavorare, in Abruzzo i NEET sono diminuiti del 30%, passando dai 56.000 del 2021 ai circa 39.000 odierni – aggiunge la nota pubblicata. Un calo significativo di una delle principali criticità del mercato del lavoro italiano – aggiunge testualmente l’articolo online. “L’assessore Magnacca non ha mancato di ringraziare la struttura dipartimentale per la rapidità nella predisposizione degli avvisi – Il pacchetto prevede contributi a fondo perduto per i datori di lavoro del settore privato per assunzioni a tempo indeterminato (fino a 10.000 €) e a tempo determinato (fino a 5.000 €), con premialità per le trasformazioni contrattuali e il collocamento mirato:• Incentivi Giovani (under 35): circa 6 milioni di euro per favorire l’ingresso stabile, con premialità per l’occupazione femminile – • Incentivi over 36: circa 5 milioni di euro per il reinserimento lavorativo, mantenendo il meccanismo di premialità per le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. • Tirocini Extracurriculari: 12,3 milioni di euro con indennità di 800 euro mensili (erogata tramite INPS) e priorità per i beneficiari GOL, NASPI e ADI.• Donne vittime di violenza: 250 mila euro per favorire l’indipendenza economica tramite il lavoro – riporta testualmente l’articolo online. “L’obiettivo di questa Giunta è quello di garantire opportunità omogenee su tutto il territorio regionale,” ha concluso l’assessore Magnacca – “Nonostante alcune narrazioni negative, i numeri dimostrano che l’Abruzzo è una locomotiva e dobbiamo proseguire su questa linea utilizzando al meglio ogni risorsa nazionale ed europea”.Il bando degli incentivi (pari a circa 11 milioni di euro) sarà pubblicato la prossima settimana e risulterà da subito attivabile dalle imprese interessate – si apprende dalla nota stampa. Contestualmente, verrà resa disponibile anche una “preview dei tirocini extracurriculari”, sempre nella prossima settimana, con funzione esclusivamente tecnica e informativa: non si tratterà ancora di un bando pienamente operativo, ma di un’anticipazione utile a illustrare modalità, requisiti e funzionamento della misura – si legge sul sito web ufficiale. La fase di attivazione completa dei tirocini è invece prevista entro 15–20 giorni, quando la misura entrerà ufficialmente a regime con la possibilità di presentazione delle domande – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it