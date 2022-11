Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: al via colloqui lavoro per veterinari e infermieri in Olanda

- Advertisement -

Pescara, 7 nov. – Il mercato del lavoro olandese cerca medici veterinari, infermieri e assistenti sociali – precisa la nota online. Per giovedì 10 e venerdì 11 novembre Eures Abruzzo in collaborazione con Eures Olanda e l’Università di Teramo ha organizzato una due giorni dedicata ai colloqui per quei giovani intenzionati a fare un’esperienza di lavoro nella terra dei tulipani – aggiunge la nota pubblicata. Nel corso delle due giornate sarà presente l’azienda Vetwork, una delle più importanti agenzie olandesi di selezione del personale specializzata nel settore veterinario, e verranno illustrati i profili professionali per opportunità di lavoro e tirocino in Olanda, con percorsi personalizzati di assistenza e supporto per l’inserimento lavorativo e linguistico – riporta testualmente l’articolo online.

Per la prima giornata del 10 novembre, in programma a Teramo dalle ore 10:30 presso il Campus universitario – dipartimento di Medicina veterinaria, sono richiesti i seguenti profili professionali: veterinari di prima linea con ottime opportunità per sviluppare abilità personali e professionali; veterinari per animali; supervising veterinario da impiegare per il governo olandese (specializzato in sicurezza alimentare), previsti auto aziendale e periodo di istruzione; veterinario di laboratorio/ricercatore nel settore farmaceutico – recita il testo pubblicato online.

Per la seconda giornata dell’11 novembre, in programma a Chieti dalle ore 9:30 presso la Scuola di medicina e scienze della salute al Campus universitario, sono richiesti i seguenti profili professionali: infermieri generici e specializzati per ospedali e case di riposo; assistenti infermieristici per ospedali e case di riposo per anziani; assistenti sociali e infermieri per l’assistenza ai disabili – precisa il comunicato. Per entrambe le giornate è prevista una sessione informativa nel corso della quale verrà presentato il progetto di mobilità Eures-Tms che prevede benefits e supporti economici per chi vuole trasferirsi all’estero – recita il testo pubblicato online. Per partecipare ad una o ad entrambe le giornate di colloqui è necessario riempire il modulo di iscrizione all’indirizzo: https://forms.gle/2w88MxyRGxuLnSWZ6. IAV 221107

