Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: al via incontri per promuovere gli incentivi degli avvisi FSE

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:E’ partito dalla Sala Tinozzi della Provincia di Pescara il primo ciclo di incontri territoriali dedicato alla presentazione degli avvisi FSE+ sugli incentivi alle assunzioni – aggiunge la nota pubblicata. Un percorso pensato per diffondere in modo capillare le opportunità offerte dalle nuove misure regionali e per accompagnare cittadini, imprese e professionisti nella comprensione degli strumenti rivolti a over 36, giovani under 35 e donne vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale Consulenti del lavoro Unione Provinciale di Pescara, ha visto un confronto diretto tra istituzioni, imprese e professionisti, uniti dall’obiettivo di trasformare queste misure in opportunità concrete per il lavoro e per le persone che ne hanno più bisogno – recita il testo pubblicato online. “Questo ciclo di incontri nasce da una scelta precisa: portare le informazioni direttamente nei territori, con un linguaggio chiaro e con la massima trasparenza – ha dichiarato l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – – Gli avvisi FSE+ rappresentano un investimento importante per sostenere l’occupazione in Abruzzo e vogliamo che ogni cittadino, ogni impresa e ogni professionista sappia come utilizzarli – La nostra strategia punta a valorizzare i giovani under 35, a sostenere gli over 36 e a offrire un aiuto concreto alle donne vittime di violenza, per le quali il lavoro è un passaggio decisivo verso l’autonomia – Informare bene significa rendere queste misure realmente efficaci, ed è per questo che abbiamo scelto un percorso di incontri aperti e diffusi”. Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane in diverse sedi del territorio regionale, con l’obiettivo di accompagnare imprese, consulenti e cittadini nella scoperta delle opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo Plus e di costruire un dialogo diretto e continuo sulle politiche per il lavoro della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it