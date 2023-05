Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Cpi Sulmona organizza recruiting day per settore industria

- Advertisement -

Pescara, 8 mag. – Una giornata dedicata alla ricerca di personale da impiegare nel settore dell’industria – È l’iniziativa del Centro per l’impiego di Sulmona che per la giornata di giovedì 11 maggio ha organizzato un evento di recruiting day per selezionare personale con varie qualifiche da destinare al settore industria – si legge sul sito web ufficiale. Organizzata in collaborazione con Manpower Italia, Polo scientifico e tecnologico “E. Fermi” e Anpal Servizi, l’iniziativa si pone l’obiettivo di selezionare le figure professionali di operai di produzione, saldatori, manutentori industriali, autisti patente C-CQC, operatori CNC e elettricisti – precisa il comunicato. I lavoratori interessati devono presentarsi nella sede del Centro per l’impiego di Sulmona, in via L’Aquila, dalle ore 10 alle ore 12:30 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 17, con un proprio curriculum vitae aggiornato – riporta testualmente l’articolo online. US 230508

