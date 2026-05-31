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Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: da mercoledì 3 giugno accesso ai Centri per l’impiego solo su prenotazione

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Regione Abruzzo, ultime dal sito:Dopo il Centro per l’impiego di Pescara è la volta di tutti gli altri Centri regionali, ai quali da mercoledì 3 giugno si potrà accedere solo a seguito di prenotazione – Si tratta di un nuovo modello organizzativo che presuppone l’erogazione di servizi personalizzati in base alle richieste dell’utente – si apprende dalla nota stampa. La prenotazione obbligatoria per accedere ai Centri per l’impiego ha registrato ottimi risultati nella fase sperimentale al Centro per l’impiego di Pescare, il più grande dell’Abruzzo che copre circa il 50% dell’intera attività dei CPI regionali – precisa la nota online. Partita il 1° aprile scorso, la sperimentazione di accesso solo su prenotazione ha dato risultati positivi sia in termini idi erogazione di servizi sia in termini di produttività degli uffici stessi che hanno migliorato le performance soprattutto sul programma GOL.L’obiettivo è replicare il modello Pescara e ottenere gli stessi risultati, al netto delle specificità dei singoli uffici in relazione ai territori di riferimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel dettaglio, da mercoledì 3 giugno l’utente può accedere al Centro per l’impiego della propria città solo se è in possesso di un appuntamento che avrà concordato dopo aver inviato un’e-mail agli uffici stessi – precisa la nota online. Nell’email l’utente dovrà indicare i motivi dell’appuntamento, i servizi richiesti e allegare un documento d’identità. Gli uffici daranno a stretto giro risposta alla richiesta di appuntamento indicando il giorno e l’orario – Il ricevimento dell’utenza è fissato tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 13 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16:30. Il ricevimento a seguito di appuntamento risponde a un’esigenza di razionalizzazione e migliore fruizione dei servizi del Centro per l’impiego e vuole evitare all’utente di sostenere file interminabili per avere o richiedere un semplice documento o attestazione che può essere ritirato nel giro di pochi minuti.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

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