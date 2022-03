Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: domani webinar su tirocini transnazionali in Europa

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Pescara, 23 mar. – Un focus ragionato per capire le opportunità di crescita che possono offrire i tirocini transnazionali, che permettono di svolgere un periodo di formazione retribuito in un ambiente di lavoro fuori dall’Italia in un paese dell’Unione europea – È il senso del webinar in programma domani, giovedì 24 marzo dalle ore 15, organizzato dall’Università di Teramo e dal servizio Eures della Regione Abruzzo, che si terrà in modalità on line sulla piattaforma GoogleMeet. Durante l’incontro verranno presentate le opportunità offerte dalla Regione Abruzzo per svolgere tirocini extracurriculari in paesi dell’Unione europea, nell’ottica di offrire percorsi internazionali di apprendimento e orientamento presso diversi soggetti, pubblici e privati.

- Pubblicità -

“Esistono opportunità di crescita lavorativa che abbiamo il dover di far conoscere ai nostri giovani – sottolinea l’assessore alle Politiche del Lavoro Pietro Quaresimale -. L’incontro organizzato da Eures e Università di Teramo va in questa direzione, permettendo ai giovani di venire a conoscenza delle opportunità di formazione al di fuori del nostro Paese – Il tirocinio transnazionale dà la possibilità di entrare in un mercato del lavoro diverso dal nostro, sviluppare competenze specifiche e conoscere realtà lavorative diverse – si apprende dalla nota stampa. A tutto questo si aggiunge poi la possibilità di consolidare la conoscenza di una lingua straniera e ampliare la rete di rapporti personali”.

Durante il webinar verrà illustrata, in particolare, la misura 5bis di Garanzia Giovani sulla quale la Regione Abruzzo ha collocato risorse per 500 mila euro – Saranno poi esposte le agevolazioni del tirocinio dell’Eures-Tageted mobility scheme, che è il nuovo progetto della Commissione europea per sostenere economicamente la mobilità in ambito comunitario – riporta testualmente l’articolo online. Il webinar si chiuderà con alcune testimonianze di chi ha svolto un’esperienza all’estero attraverso un tirocinio – aggiunge testualmente l’articolo online. Per partecipare all’incontro occorre registrarsi al seguente link: https://forms.gle/mzvqjCbWUTJJ5otaA

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it