Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: giovedì 27 febbraio al Cpi di Nereto Recruiting day su settore moda

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 21 feb. – Guarda al settore della moda il recruiting day fissato per giovedì 27 febbraio a Nereto – Organizzato dal Centro per l’impiego di Nereto in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Randstad e Sviluppo Lavoro Italia, il recruiting si terrà presso la sede del Cpi in via Mario Iachini, 4 dalle ore 10 alle ore 13. Si tratta di una opportunità importante per lavoratrici e lavoratori che hanno competenze nel settore della moda, in particolare nella produzione e lavorazione artigianale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante l’evento verranno presentate le opportunità professionali del territorio, le esigenze del mondo delle imprese, le figure maggiormente ricercate quali modellisti, prototipisti, cucitori a macchina/a mano, tagliatori laser di tessuti/pellami, banconisti.Nel corso del recruiting, al quale si consiglia presentarsi con il proprio curriculum vitae aggiornato, sarà possibile sostenere un primo colloquio conoscitivo per capire meglio le competenze e le esperienze acquisite nell’area produttiva/tecnica oppure valutare candidati con breve esperienza interessati a percorsi formativi propedeutici all’inserimento in azienda – viene evidenziato sul sito web. Maggiori informazioni si possono reperire contattando il Centro per l’impiego di Nereto all’indirizzo cpi.nereto@regione – abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it, mentre per inviare la propria candidatura al recruiting di giovedì 27 febbraio scrivere all’indirizzo ido – nereto@regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – it. US 250221

