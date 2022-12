Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: giovedì a Teramo giornata orientamento su mobilità europea

- Advertisement -

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 20 dic. – Sarà il Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo ad ospitare la giornata di orientamento alla mobilità europea promossa dal servizio Eures della Regione Abruzzo e da Europe Direct Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento è per giovedì 22 dicembre dalle ore 9. L’attività di orientamento è rivolta soprattutto verso gli studenti delle classi quinte: verranno illustrate le opportunità di studio, lavoro e tirocinio all’estero offerte dai programmi europei per affrontare una esperienza di mobilità al fine di allargare i propri orizzonti e migliorare le proprie competenze sia professionali che trasversali.

L’azione congiunta che da anni Eures e Europe Direct portano avanti soprattutto fra i giovani, con i “laboratori didattici” negli Istituti d’istruzione superiore della regione, è stata di recente rafforzata con l’accordo di collaborazione che ha portato alla nascita delle Reti europee in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’intento del protocollo è di creare una rete di reti, nell’ambito del progetto “L’Unione europea in Abruzzo”, per far conoscere ai giovani e ai cittadini le opportunità che mettono a disposizione le risorse europee veicolate sui territori dalla programmazione regionale e, in via indiretta, da quella nazionale – si apprende dalla nota stampa.

L’incontro al liceo Scientifico di Teramo rappresenta anche un momento di continuità fra il 2022, Anno Europeo dei giovani e l’anno 2023, che è stato proclamato “Anno europeo delle competenze”, e che vede l’istruzione, la formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita un aspetto decisivo per la crescita delle competenze individuali e per l’economia in generale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In quest’ottica, Eures e Europe Direct anche il prossimo anno incontreranno i giovani studenti delle scuole superiori per avvicinarli in modo sempre più consapevole alle opportunità offerte dall’Unione e dal mercato del lavoro europeo – US 221220

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it