Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: il 5 marzo al Cpi di Pescara recruiting day della società Almacis

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 24 feb. – Dai frigoristi ai saldatori tubisti, dai manovali edili agli operai: sono solo alcune delle figure professionali che cerca il Centro per l’impiego di Pescara nel recruiting day organizzato per mercoledì 5 marzo 2025 dalle ore 15 presso la sede di via Passolanciano a Pescara – si legge sul sito web ufficiale. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Manpower Group per conto dell’azienda Almacis, società leader nelle soluzioni innovative e sostenibili per l’impiantistica energetica, le costruzioni e le infrastrutture – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel dettaglio, le figure professionali che verranno prese in considerazione nel recruiting del 5 marzo sono: frigorista manutentore centrali termiche, escavatorista, autista, saldatori tubisti, manutentore, operai, manovali di cantiere e manovali edili – precisa la nota online. È importante sottolineare – precisano dal Centro per l’impiego – che l’esperienza pregressa nei settori sopra indicati rappresenta un elemento fondamentale per la selezione ed è per questo che verranno selezionati i curriculum vitae che evidenzino una comprovata esperienza nel settore di riferimento – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, durante il recruiting, i rappresentanti della azienda Almacis saranno a disposizione per effettuare un primo colloquio con i partecipanti – precisa la nota online. Per partecipare al recruiting del 5 marzo è indispensabile inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email: ido – riporta testualmente l’articolo online. pescara@regione – abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it specificando nell’oggetto la dicitura “recruiting day Almacis”. US 250224(foto Almacis.it)

