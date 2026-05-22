Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro, incentivi alle aziende che assumono disoccupati over 36

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Al via il blocco di avvisi legato agli incentivi all’assunzione di giovani e disoccupati, finanziati nell’ambito della programmazione FSE Plus per complessivi 12,5 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Il primo avviso, partito ieri, riguarda le assunzioni per i disoccupati over 36, in favore delle quali sono previste alle aziende e partita Iva contributi economici a seconda del contratto che viene attivato – riporta testualmente l’articolo online. Le istanze per ottenere l’incentivo devono essere presentate da aziende e partite Iva sullo sportello digitale della Regione Abruzzo fino al 30 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Per come abbiamo costruito l’avviso – spiega l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – aziende e partite Iva hanno di fronte più alternative finalizzate ad una nuova assunzione o alla trasformazione di contratti di lavoro da determinato a tempo indeterminato – recita il testo pubblicato online. Le risorse a disposizione ammontano a 6 milioni di euro e la misura riguarda i disoccupati di lunga durata, quelli da 35 a 65 anni”.Nel dettaglio, il contributo più di alto di 10 mila euro ad assunzione riguarda il perfezionamento di contratti di lavoro a tempo indeterminato o trasformazione di quelli esistenti per le lavoratrici da 36 a 45 anni e per i lavoratori da 50 a 65 anni; 8 mila euro di contributo è previsto invece per la stessa tipologia contrattuale per i lavoratori da 36 a 49 anni – aggiunge la nota pubblicata. Leggermente ridotto invece il contributo per i contratti a tempo determinato: 5 mila euro per donne da 36 a 65 anni e per uomini da 50 a 65 anni, mentre il contributo arriva a 4 mila per le assunzioni di uomini da 36 a 49 anni – precisa la nota online. Hanno priorità i disoccupati che hanno seguito corsi del programma GOL e tirocini extracurriculari, “in linea – tiene a sottolineare l’assessore – con una strategia ben definita: gli interventi all’interno di programmi nazionali non devono essere considerato ‘interventi spot’ ma collegati ad una visione unitaria di agevolazioni per l’accesso al mercato del lavoro”“Un’attenzione particolare – ha aggiunto l’assessore al Lavoro – l’abbiamo voluto riservare alle donne e agli uomini disoccupati di lunga durata nell’età che oscilla dai 50 ai 65 anni – aggiunge la nota pubblicata. Gli ultimi dati occupazionali ci danno un Abruzzo in salute e comunque molto attivo sul mercato del lavoro rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno – Tuttavia, gli avvisi incentivi vogliono creare le condizioni giuste per migliorare la vita lavorativa di uomini e donne, a cominciare dalla trasformazione dei contratti in modo da rendere meno precario il lavoro e più stabile la condizione economica – si apprende dal portale web ufficiale. È il caso inoltre di ricordare – conclude l’assessore Magnacca – che questa misura si muove nella stessa direzione di quella prevista dal governo nazionale e con essa compatibile”Incentivi all’assunzione di disoccupati over 36

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it