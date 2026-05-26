Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, in Abruzzo incentivi per assumere donne vittime di violenza

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, 26 mag. Ha preso l’avvio la misura dedicata agli incentivi per l’assunzione di donne vittime di violenza di genere, un’iniziativa altamente innovativa che entra per la prima volta nella programmazione regionale del Fondo sociale europeo Plus.L’avviso è rivolto alle donne inserite nei percorsi di protezione e prevede il finanziamento da parte della Regione di tirocini extracurriculari fino a un massimo di 12 mesi e la concessione di contributi da 5 a 10 mila euro per ogni donna assunta – si legge sul sito web ufficiale. “Con la misura dedicata alle donne vittime di violenza vogliamo costruire un ponte verso l’autonomia, offrendo strumenti che permettano di uscire da situazioni di fragilità profonda e di ricominciare con dignità”, afferma l’assessore Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. “Allo stesso tempo, sosteniamo le imprese che decidono di essere parte attiva di questo cambiamento, trasformando un’assunzione in un gesto di responsabilità sociale”.La misura per le donne si affianca agli altri due avvisi che rientrano nel pacchetto “Incentivi all’assunzione” finanziato dal PR FSE+ Abruzzo 2021–2027.“Dal 21 maggio è attiva la misura per gli over 36, che sta registrando un’ampia partecipazione da parte delle imprese”, continua l’assessore Magnacca – “Il 28 maggio prenderà il via anche la finestra dedicata ai giovani under 35. Questi avvisi rappresentano molto più di un sostegno economico: sono un impegno concreto verso un Abruzzo che non lascia indietro nessuno – aggiunge testualmente l’articolo online. In un mercato del lavoro che risente ancora delle oscillazioni economiche, abbiamo scelto di investire con decisione su chi ha più bisogno di opportunità reali e immediate”.Tutti i dettagli e gli strumenti utili per partecipare agli avvisi sono pubblicati sul portale Coesione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it