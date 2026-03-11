- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
Attualità

Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, l’Abruzzo aggiorna le regole dopo 30 anni

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La Regione inizia oggi un percorso di condivisione con le parti sociali del testo della nuova legge sul lavoro – riporta testualmente l’articolo online. “Disegno di legge che, oltre a recepire tutti i cambiamenti normativi avvenuti in questi ultimi trent’anni in materia di lavoro, delinea un mercato del lavoro per avvicinare ancor di più l’offerta e la domanda (su cui era sostanzialmente basata la vecchia legge), e che ora prevede politiche strutturali del lavoro attive e passive inesistenti nella precedente legge regionale del 1998”. Lo sottolinea l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca che ha convocato questa mattina a Pescara, in Regione, la Commissione regionale per le Politiche del Lavoro per presentare il disegno di legge di iniziativa dell’assessorato regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La Regione si prepara ad aggiornare le norme attraverso un’azione comune con le parti sociali adeguata ai principi di concertazione, sussidiarietà e collaborazione – E’ un passaggio che stiamo avviando ripartendo – aggiunge l’assessore – dalla consapevolezza che è necessario adeguare le norme regionali in materia del lavoro quale strumento necessario per favorire lo sviluppo economico dell’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Inoltre, introduce compiutamente, nel sistema regionale, la sicurezza sul lavoro, mentre al centro la formazione extracurriculare, adotta politiche del collocamento obbligatorio, e finalmente mette a sistema il rapporto fra strumenti di crescita delle imprese con il sostegno all’occupazione nella consapevolezza della inscindibilità delle due visioni”.L’assessore Magnacca rivendica il ruolo delle funzioni programmatorie e di indirizzo della Regione Abruzzo in materia di politiche del lavoro e a tal proposito ricorda come il percorso di innovazione vedrà il potenziamento dei centri per l’impiego attraverso l’Aral per meglio rispondere alle esigenze del mercato e delle aziende –   

