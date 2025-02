Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, ok a risorse del Decreto Coesione per assunzioni

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 1 feb. – “Il via libera della Commissione europea alle risorse destinate agli incentivi per giovani e donne previsti nel Decreto Coesione del governo rappresenta una buona notizia che avrà ripercussioni positivi anche sull’Abruzzo”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive e al Lavoro, Tiziana Magnacca, all’indomani della decisione della Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Lo sblocco delle risorse per oltre 1,1 miliardi euro – ha aggiunto l’assessore – ci permette l’operatività in Abruzzo delle importanti norme contenute nel Decreto Coesione voluto dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, che prevede la possibilità dell’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali per 24 mesi fino ad un massimo di 650 euro per ogni assunzione fatta nel biennio 2024-2025”.Le stime sull’occupazione delle misure contenute nel Decreto Coesione da parte del Ministro Calderone parlano di 180 mila nuove assunzioni in fasce lavorative svantaggiate – recita la nota online sul portale web ufficiale. “In Abruzzo è da tempo che abbiamo avviato una politica di attenzione verso le fasce più deboli dei lavoratori – ha aggiunto Tiziana Magnacca – ed è per questo che le misure del governo non fanno altro che rafforzare una strategia intrapresa dalla Giunta Marsilio di rafforzamento di tutte le componenti del mercato del lavoro, dalle imprese ai lavoratori – Mi riferisco, in particolare, alle misure dell’Fse che hanno permesso nell’ultimo anno di erogare contributi alle aziende per nuove assunzioni o stabilizzazione delle esistenti per oltre 26 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Questo ha permesso la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro stabili, liberando risorse alle aziende che hanno potuto investire in favore della competitività e del rafforzamento della presenza nei mercati nazionali e internazionali”.In questo senso la programmazione Fse Plus ha già in atto misure di incentivi diretti ai lavoratori per rafforzare le competenze lavorative in modo da avere un accesso più agevole nel mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. “Ma in prospettiva – precisa l’assessore alle Attività produttive – proprio le misure contenute nel Decreto Coesione, a cui si vanno ad aggiungere quelle previste nella nostra programmazione Fse Plus, saranno di impulso decisivo all’attività lavorativa e imprenditoriale delle donne, tenuto conto che nei prossimi mesi è intenzione della Giunta Marsilio pubblicare avvisi per incentivare la creazione di impresa e, più in particolare, quella femminile”. IAV 250201

