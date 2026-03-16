Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, pubblicato il bando Micro Prestiti

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:È stato pubblicato sui siti della Regione Abruzzo, di FiRA e di Coesione Abruzzo l’Avviso unico “Abruzzo Micro Prestiti”, il nuovo bando regionale finanziato con risorse del PR FSE+ Abruzzo 2021-2027, che mette a disposizione 19 milioni di euro per sostenere l’occupazione di giovani e donne attraverso prestiti a tasso zero e contributi a fondo perduto – recita il testo pubblicato online. Il bando è stato presentato a Pescara nella Sala Camplone della Camera di Commercio di Chieti Pescara, alla presenza del presidente dell’ente camerale Gennaro Strever e dell’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca – si legge sul sito web ufficiale. «Abbiamo destinato a questa misura una quota importante del Fondo Sociale Europeo Plus – ha dichiarato Magnacca – perché rappresenta un investimento su giovani e donne, sul loro talento e sulla capacità di trasformare idee e progetti in nuove attività imprenditoriali».L’Avviso prevede due linee di finanziamento: la Linea A dedicata agli under 35 e la Linea B rivolta alle donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito per la creazione di nuove imprese e attività di lavoro autonomo, contribuendo a ridurre la precarietà giovanile e l’inattività femminile – si apprende dalla nota stampa. La misura prevede micro-prestiti a tasso zero tra 10mila e 80mila euro, accompagnati da un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’importo concesso – recita il testo pubblicato online. Per la Linea B sono previste anche premialità per i progetti presentati da imprese del settore moda e per le donne vittime di violenza – si apprende dal portale web ufficiale. Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 maggio, fino a esaurimento delle risorse disponibili.Proseguirà nelle prossime settimane anche il tour informativo sul territorio regionale per presentare il bando e le opportunità offerte agli aspiranti imprenditori.Consulta l’Avviso

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 19, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it