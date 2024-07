Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, Risorse per 8 milioni di euro con l’Avviso Gol 2

Dal sito della Regione Abruzzo:Miglioramento delle competenze e riqualificazione per andare incontro alle esigenze delle impresePescara, 31 lug. “Stiamo continuando nell’azione di restituire nuova linfa al percorso del programma GOL. A tal, proposito, abbiamo tracciato nuove linee e nuove modalità attuative per adeguare questo strumento alle esigenze di upskilling (miglioramento delle competenze) e reskilling (riqualificazione) richieste dal mercato – E questo può avvenire predisponendo un catalogo più snello e più in linea alle esigenze del mondo della produzione”.A dichiararlo l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro,Tiziana Magnacca, che, questa mattina, a Pescara, ha presentato, nel corso di una conferenza stampa, i punti salienti del nuovo avviso Gol 2.”Con questo nuovo avviso – ha spiegato l’assessore – intendiamo, quindi, superare la separazione tra politiche della formazione e politiche attive del lavoro, con la personalizzazione degli interventi formativi sulla base dei fabbisogni rilevati dalle imprese”.Per Gol 2, che sarà pubblicato lunedì 5 agosto sul sito web della Regione e nell’apposita sezione sulla piattaforma Italiadomani, sono previste risorse specifiche per l’affidamento in concessione di corsi formativi – precisa il comunicato. Gli Organismi di Formazione interessati potranno presentare domanda di partecipazione a decorrere dal prossimo 19 agosto e fino al 13 settembre, esclusivamente on line attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://sportello – regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. it/. “L’obiettivo di GOL 2 – ha precisato l’assessore Magnacca – è quello di accompagnare i beneficiari dell’intervento, ivi compresi quelli che presentano situazioni di svantaggio o fragilità, verso il miglioramento delle proprie competenze, onde facilitarne l’ingresso/reinserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta – Si propone, più in particolare, di favorire lo sviluppo del capitale umano e sostenere l’occupabilità di lavoratori in transizione o disoccupati, attraverso l’attuazione di interventi formativi che soddisfino i fabbisogni di competenze dei beneficiari in relazione alle esigenze espresse dalle imprese e dal mercato del lavoro regionale”.L’assessore Magnacca ha, infine, evidenziato che i percorsi richiesti in maniera specifica dal confronto con il mondo produttivo ed economico regionale hanno riguardato, ad esempio, l’operatore meccatronico, il giuntista di fibra ottica e l’installatore e manutentore di impianti elettrici – precisa il comunicato. All’incontro con i giornalisti hanno partecipato anche la direttrice del Dipartimento Lavoro-Sociale Renata Durante, e la dirigente del Servizio Formazione e Apprendimento permanente, Nicoletta Bucco – riporta testualmente l’articolo online. /240731

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it