Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Magnacca, successo collaborazione Eures-Agenzia impiego tedesca

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Pescara, Si è conclusa la selezione relativa al progetto “Elderly Qualification Care Germania 2024″ promosso da Eures Abruzzo, nell’ambito della collaborazione tra la rete Eures Italia e l’Agenzia federale dell’impiego tedesca, destinato a candidati italiani interessati a lavorare nell’ambito geriatrico e al contempo frequentare un corso di formazione finalizzato all’acquisizione della qualifica di infermiere in questo settore specifico – recita il testo pubblicato online. “È un’iniziativa che permetterà ai candidati selezionati – spiega l’assessore alle Attività Produttive e al Lavoro – di immergersi in un ambiente lavorativo diverso con l’opportunità di acquisire nuove conoscenze e competenze interculturali, adattabilità e flessibilità. Nel contempo potranno migliorare la fiducia in sé stessi, ampliare i propri orizzonti, abbracciando nuove idee e punti di vista”.Il progetto, strutturato in un percorso duale formazione-lavoro, ha visto 5 candidati ammessi al corso di formazione di lingua tedesca e successiva proposta di lavoro per figure altamente professionali nel campo dell’assistenza agli anziani – aggiunge la nota pubblicata. Su 18 candidature pervenute, 7 candidati hanno partecipato agli eventi informativi organizzati online da EURES Germania – viene evidenziato sul sito web. Durante le varie fasi di selezione, Eures Abruzzo ha supportato costantemente tutti i candidati registrati, mantenendo continui rapporti anche con i consulenti Eures italiani e tedeschi coinvolti nel progetto, raggiungendo anche un buon risultato, considerato che dei 12 candidati ammessi a livello nazionale 5 sono stati seguiti dall’Eures Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. US 250206

