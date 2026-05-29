Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro, partiti gli incentivi per assunzioni giovani disoccupati 18-35

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:E’ attivo lo sportello digitale per la presentazione delle istanze per ottenere contributi finalizzati all’assunzione di giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni – aggiunge la nota pubblicata. La misura rientra in un pacchetto di iniziative programmate e pensate per stimolare il mercato del lavoro e spingere le aziende abruzzesi a nuove assunzioni o stabilizzare quelle attuali – aggiunge la nota pubblicata. “Sappiamo essere una misura attesa delle aziende – spiega l’assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – ma in questa sede è importante sottolineare come l’intervento integri in realtà un pacchetto di misure che tocca tutte le articolazione del mondo occupazionale, da quella giovanile a quella over 50, da quella femminile alla condizione delle donne vittime di violenza”. L’avviso, inserito nella programmazione FSE Plus, può contare su una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro e dà priorità a quelle aziende che assumono giovani che hanno beneficiato delle misure del Programma GOL oppure che abbiano effettuato un tirocinio extracurriculare“Su questa partita – spiega l’assessore Magnacca – non abbiamo esitato a collocare una posta finanziaria importante, anche in ragione dei mutamenti di un mercato del lavoro in continua evoluzione che risente delle fluttuazioni dell’economia mondiale, in linea con una strategia ben definita: gli interventi all’interno di programmi nazionali non devono essere considerati ‘interventi spot’ ma collegati ad una visione unitaria di agevolazioni per l’accesso al mercato del lavoro – recita il testo pubblicato online. Per questo – aggiunge l’assessore – prevedere una serie di strumenti che dispongono incentivi per le assunzioni o trasformazioni di contratti per tutte le tipologie di lavoratori, significa essere al fianco delle imprese, dare loro strumenti reali per aumentare la competitività e soprattutto stimolare un mercato del lavoro sul quale l’Abruzzo fa registrare dati assolutamente incoraggianti”.Nel dettaglio, l’avviso prevede la concessione di contributi economici alle imprese o partite Iva che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato e/o a tempo determinato – riporta testualmente l’articolo online. Sono incentivate anche le trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per contribuire ad innalzare il livello della qualità di vita dei giovani e per offrire loro una maggiore sicurezza e stabilità lavorativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il contributo economico va dai 10 agli 8 mila euro per i contratti a tempo indeterminato e le stabilizzazioni e dai 5 ai 4 mila euro se il contratto a tempo determinato – aggiunge testualmente l’articolo online. Le domandi di contributo possono essere presentate fino al 30 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Incentivi all’assunzione di giovani 18-35 anni

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 20, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it