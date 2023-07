Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, 39 mln per occupazione e lavoro

Dal sito della Regione Abruzzo:

Teramo, 25 lug. – Trentanove milioni di euro per incentivi finalizzati all’occupazione, alla formazione e alla riqualificazione professionale: sono gli avvisi, inseriti nella Programmazione del FSE + 2021-2027, presentati questa mattina a Teramo dall’assessore regionale alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, con la direttrice del Dipartimento Lavoro e Sociale, Renata Durante, la responsabile del Servizio Formazione e apprendimento, Nicoletta Bucco e la funzionaria Maria Sambenedetto – recita il testo pubblicato online.

“Si tratta – ha spiegato l’assessore – di misure estremamente importanti per la nostra regione, frutto di un lavoro rigoroso di ascolto del territorio e delle esigenze dei nostri cittadini – precisa la nota online. Abbiamo cercato, innanzitutto, di dare una risposta alle necessità dei disoccupati di lungo periodo, degli over 50, delle donne, avendo come unica priorità la tutela delle fasce più fragili della popolazione abruzzese – Per questo abbiamo previsto contributi premiali per chi assume le donne e gli uomini over 50, proprio perché sappiamo quanto sia difficile la ricollocazione per queste categorie – Inoltre, abbiamo lanciato una campagna di informazione, “Pronti …Via” proprio per comunicare i risultati del nostro lavoro, sette avvisi, a valere sul Fondo sociale Plus, con cui contiamo di dare risposte efficaci ai lavoratori, ai giovani, alle piccole imprese, alle categorie svantaggiate”.

Nello specifico, l’avviso “Incentivi all’occupazione giovanile” si rivolge alle imprese abruzzesi che intendono assumere full time giovani disoccupati fino a 35 anni con contratti di lavoro a tempo determinato/indeterminato – Quindici milioni di euro la dotazione finanziaria prevista – “Sarà attivato – continua l’assessore Quaresimale – anche un numero di telefono disponibile il martedì e il giovedì per fornire informazioni e delucidazioni agli utenti interessati”.

Undici milioni di euro, invece, la dotazione finanziaria prevista per l’avviso “Incentivi all’occupazione over 36”, destinati alle imprese abruzzesi per l’assunzione full time a tempo determinato/in determinato di disoccupati over 36, con particolare attenzione alle donne e agli over 50, per la cui assunzione è previsto un contributo economico maggiore – Tre milioni di euro sono previsti inoltre per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori di imprese in situazione di crisi aziendale, cui si affiancano le risorse, pari a 10 mila euro, riservate ai percorsi formativi personalizzati per agevolare l’inclusione lavorativa – “Da domani sarà possibile inoltrare le domande – conclude Quaresimale – Siamo certi del sicuro riscontro che avranno le due misure”. Agli avvisi del Fse Plus è stato dedicato anche un depliant, presentato questa mattina, contenente tutte le informazioni utili – precisa il comunicato. A settembre poi, sarà organizzato un importante evento inerente la programmazione del Fse Plus. Com. Eu 230725

