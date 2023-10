Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, al via lavori di adeguamento a Cpi di Nereto

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 6 ott. – Nereto è il primo comune abruzzese a beneficiare del Piano di potenziamento strutturale degli edifici che ospitano i Centri per l’impiego – recita il testo pubblicato online. L’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, e il sindaco del centro della provincia di Teramo, Daniele Laurenzi, hanno annunciato la chiusura della convenzione tra Regione Abruzzo e Comune di Nereto per i lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede Cpi in via Iachini per un importo complessivo di 250 mila euro – recita il testo pubblicato online.

“Sono lavori – ha detto l’assessore Quaresimale – che vogliono rendere maggiormente fruibili le strutture che ospitano i Centri per l’impiego regionali – precisa la nota online. Qui a Nereto – ha aggiunto – sono previsti anche lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, oltre agli interventi legati all’impianto elettrico e all’installazione di pompe di calore”. Gli interventi fissati per la sede di Nereto fanno parte di un piano più ampio e complesso che prevede lavori su tutte le 15 sedi regionali dei Cpi, grazie al Piano di potenziamento che ha previsto da una parte un rafforzamento delle risorse umane e professionali in ragione delle maggiori competenze acquisite dai Cpi, dall’altra un vero e proprio piano di intervento strutturale che vuole rendere più fruibili le sedi dei Cpi – precisa il comunicato. “Il via a questa nuova fase del Piano di potenziamento la dà Nereto – ha detto Quaresimale – ma nei prossimi mesi aspettiamoci interventi più rilevanti in sedi Cpi più grandi”. IAV 231006

