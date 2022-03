Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale convoca incontro con i sindacati su Contact center Inps dell’Aquila

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 22 mar. Un incontro in videoconferenza con le organizzazioni sindacali sulle problematiche del Contact Center Inps della sede dell’Aquila è stato convocato dall’assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale, per le ore 11:30 di venerdì 25.

Un confronto che segue quelli svoltisi nei mesi scorsi in cui la posizione della Regione, rappresentata, a più riprese, dallo stesso assessore Quaresimale, è stata sempre improntata all’applicazione della clausola sociale di salvaguardia come unica soluzione per evitare la perdita del lavoro – recita il testo pubblicato online. Una posizione ribadita dall’assessore Quaresimale anche in due note indirizzate, rispettivamente, al ministro del lavoro e delle politiche sociali ed a quello della funzione pubblica e in occasione di una manifestazione a Roma a cui ha partecipato in piazza San Silvestro a fianco dei sindacati e dei lavoratori per sensibilizzare il Governo sul tema dell’internalizzazione dei lavoratori del call center Inps dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. /220322

