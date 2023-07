Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, dialogo costruttivo con INPS Abruzzo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

L’Aquila, 26 lug. Un incontro per affrontare temi cruciali, un dialogo costruttivo e fruttuoso per dar vita a nuove opportunità di collaborazione, mirate a implementare politiche attive del lavoro e fornire una migliore assistenza ai cittadini consolidando il rapporto istituzionale tra i due enti.

Un confronto tra l’Assessore Regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, Luciano Busacca, direttore regionale dell’INPS Abruzzo, e Federico Fumo, direttore provinciale di Teramo – recita il testo pubblicato online.

L’Assessore Quaresimale ha sottolineato l’importanza di una visione condivisa e di sinergie sempre più strette tra le istituzioni, al fine di promuovere lo sviluppo occupazionale, tutelare i diritti dei lavoratori e sostenere le imprese locali.

“La pandemia – ha dichiarato – ha posto di fronte a sfide senza precedenti, ma è proprio grazie a una collaborazione forte e coesa che siamo in grado di affrontarle con successo, mettendo sempre al centro delle nostre azioni il benessere dei cittadini – precisa il comunicato. Occorre continuare a lavorare insieme, in stretta collaborazione, per rispondere con efficacia alle sfide che il mondo del lavoro e della previdenza sociale pongono quotidianamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo è quello di realizzare interventi mirati, politiche flessibili e proattive, che siano in grado di adattarsi alle mutevoli esigenze della nostra società. La collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per costruire un futuro solido e prospero per tutti – aggiunge la nota pubblicata. Le istituzioni regionali e l’INPS Abruzzo continueranno a lavorare fianco a fianco, con spirito di condivisione e dedizione – Solo unendo le forze possiamo raggiungere risultati significativi e duraturi – aggiunge la nota pubblicata. Il futuro ci pone di fronte a sfide incredibili ma l’impegno e la determinazione delle nostre istituzioni e dei cittadini abruzzesi saranno il motore che ci spingerà verso un futuro migliore”. US 230726

