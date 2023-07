Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, già profilati 22.000 disoccupati

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 19 lug. L’assessore regionale con delega al lavoro Pietro Quaresimale è intervenuto al convegno: “Le Politiche attive ed il Programma GOL- Il ruolo dei Consulenti del Lavoro nella Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online.

“Il Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) inserito nel PNRR – ha spiegato Quaresimale – ha l’obiettivo di rafforzare i servizi per il lavoro, potenziando le politiche attive per il lavoro e la formazione professionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il PAR GOL (Piano regionale per l’attuazione di GOL) della Regione Abruzzo – ha proseguito – si innesta proprio in questa nuova progettazione delle politiche del lavoro regionale e prevede cinque percorsi: reinserimento occupazionale, aggiornamento riqualificazione, lavoro e inclusione ricollocazione lavorativa – viene evidenziato sul sito web. L’Abruzzo – ha sottolineato l’assessore regionale – con riferimento al numero di Patti stipulati è in linea con il raggiungimento del target assegnato – recita il testo pubblicato online. Con riferimento al numero di beneficiari, la Regione Abruzzo ad oggi ne ha profilati ben 22.980. Inoltre, è partita la fase operativa del programma GOL, rivolta alla politiche attive del lavoro e della formazione – In coerenza con gli indirizzi delle linee strategiche europee e nazionali , gli Uffici dell’Assessorato regionale sono ad oggi concentrati sul prossimo appuntamento del programma di formazione accompagnamento al lavoro che – ha continuato – riguarda il percorso “Lavoro e inclusione” per la definizione delle modalità di presa in carico dei destinatari e con riferimento alla programmazione della formazione in modo da renderla coerente con gli obiettivi di inserimento lavorativo e di inclusione sociale – si apprende dalla nota stampa. Infine, – ha affermato Quaresimale – le attività riguardano un ulteriore raccordo con la rete territoriale dei servizi e una connessione più stretta tra la rete dei servizi socioassistenziali e la rete dei servizi per il lavoro – E’ un, importante risultato per tutto il territorio abruzzese, destinato a crescere anche attraverso il lavoro dei Centri per l’impiego regionali – precisa la nota online. Infine,- ha concluso – un ringraziamento particolare va ai consulenti del lavoro per l’importante ruolo che rivestono nella nostra regione”. US/230719

