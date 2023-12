Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, lavori di miglioramento al Cpi di Giulianova

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 1 dic. La Regione Abruzzo interviene direttamente presso i comuni per adeguare le strutture che ospitano i Centri per l’impiego – aggiunge testualmente l’articolo online. L’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, ha annunciato nel corso della conferenza stampa di questa mattina, gli interventi previsti per i lavori di ristrutturazione e adeguamento della sede Cpi in via Di Vittorio presso il centro commerciale “I Portici”, per un importo complessivo di € 340.000,00, somma che potrà anche essere incrementata nel caso di ulteriori esigenze – “Sono lavori – ha detto l’assessore Quaresimale – che vogliono rendere maggiormente fruibili le strutture che ospitano i Centri per l’impiego regionali – aggiunge la nota pubblicata. Qui a Giulianova – ha aggiunto – sono previsti lavori di rifacimento degli impianti, ristrutturazione architettonica dei locali (pavimenti, stanze) ammodernamento e ristrutturazione della sala conferenze – si apprende dalla nota stampa. Gli interventi fissati per la sede di Giulianova fanno parte di un piano più ampio e complesso, le sedi dei CPI abruzzesi possono contare su uno stanziamento complessivo di 13 milioni di euro, risorse a disposizione per finanziare il piano regionale di riordino delle sedi dei CPI che riguarda anche il potenziamento dell’infrastruttura digitale e delle risorse umane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alla conferenza stampa hanno preso parte il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, il dirigente del Dipartimento Lavoro-Sociale Pietro De Camillis e la responsabile dell’Ufficio del Cpi Paola Vicini – precisa il comunicato. US231201

