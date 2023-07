Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, notizie positive per i lavoratori della TECLAD di Nereto

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 28 lug. – L’Inps di Teramo, dopo l’emanazione del decreto di concessione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha provveduto in questi giorni a liquidare la cassa integrazione straordinaria ai dipendenti ormai in attesa da diversi mesi – precisa il comunicato. Lo annuncia l’Assessore regionale al Lavoro Pietro Quaresimale che, successivamente all’incontro in Regione con i rappresentanti della Società e con le organizzazioni sindacali, lo scorso 27 giugno, aveva dato mandato all’ufficio competente di verificare con il Ministero del Lavoro e con l’istituto di previdenza l’iter autorizzativo del decreto di concessione e a velocizzare le procedure di anticipazione ai lavoratori dell’integrazione salariale – “Corre l’obbligo – dichiara l’Assessore Quaresimale – di ringraziare in modo particolare gli uffici del Ministero, che il 3 luglio scorso ha autorizzato la CIGS e la successiva attività di collaborazione tra Regione ed Inps, che ha consentito, in meno di un mese, ad assicurare l’anticipazione dell’integrazione salariale ai 45 lavoratori TECLAD, con il pagamento anche degli arretrati a decorrere dal mese di aprile”. US/23072

