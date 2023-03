Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Quaresimale, riapre al pubblico Cpi di Atri

- Advertisement -

Pescara, 15 mar. – “E’ in via di definizione la riapertura del Centro per l’impiego di Atri”. Lo comunica l’assessore regionale al Lavoro, Pietro Quaresimale, dopo la chiusura degli adempimenti tecnici da parte degli uffici regionali – precisa il comunicato. “Ho raccolto – spiega l’assessore Quaresimale – la richiesta del sindaco di Atri e dei sindaci dei comuni limitrofi ricadenti nella competenza di quel Centro per l’impiego che lamentano non poche difficoltà logistiche da parte dei cittadini che hanno necessità dei servizi erogati dai Cpi – precisa la nota online. L’attuazione del Piano di potenziamenti degli uffici che stiamo portando avanti ha permesso l’assunzione di diverse unità lavorative e dunque la possibilità di riattivare il Centro di Atri – precisa il comunicato. La riapertura, mi hanno assicurato dalla Dipartimento regionale – conclude Quaresimale – sarà graduale e comunque pienamente efficiente in quanto verranno garantiti tutti i servizi erogati dai Cpi regionali”.

Il Cpi di Atri era stato chiuso circa due anni fa per mancanza di personale – I Centri per l’impiego limitrofi, Roseto e Giulianova, non erano in grado infatti di garantire proprio per carenza di personale il mantenimento dello sportello di Atri – Grazie al consolidamento delle procedure di assunzione di nuovo personale, dunque, è stato possibile riattivare l’ufficio di Atri – precisa la nota online. IAV 230315

