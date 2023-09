Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: Recruiting day Fater; raggiunto numero massimo, chiuse le iscrizioni

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

Pescara, 15 set. – Stop alle richieste di partecipazione al Recruiting day della Fater al Centro per l’impiego di Pescara, in programma mercoledì alle ore 16 presso la sede di via Passolanciano – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’elevato numero di richieste arrivato nel giro di poche ore ha spinto i responsabili del Centro per l’impiego a sospendere le iscrizioni e a operare una ulteriore selezione delle richieste arrivate – recita la nota online sul portale web ufficiale.

È stato infatti deciso di dividere le richieste tra quelle che hanno ottenuto conferma dal CPI di Pescara, e queste saranno ammesse all’evento di mercoledì, da quelle che invece non hanno ancora ottenuto alcuna risposta –

Per queste ultime, assicurano gli operatori del Cpi di Pescara, le istanze verranno suddivise in sessioni da tenersi nei prossimi giorni e con aziende diverse dalla Fater. In sostanza, queste persone avranno la priorità nella partecipazione di altri Recruiting day in previsione al CPI di Pescara e per i quali verrà stilato un programma dettagliato che verrà reso pubblico nelle prossime settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale.

È opportuno segnalare che la Fater sul proprio sito, nella sezione “Lavora con noi”, ha indicato le figure professionali per le quali verranno ricercati i profili oggetto del recruiting di mercoledì.

