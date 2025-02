Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro, Santangelo, Positivo l’ok della Camera al Ddl sulla partecipazione dei lavoratori

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 27 febbraio – “L’approvazione in prima lettura alla Camera del Disegno di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese segna un momento cruciale per il nostro sistema economico”. Lo ha dichiarato l’Assessore regionale alla Cultura, Formazione Professionale e Politiche Sociali, Roberto Santangelo – Santangelo sottolinea come la riforma rappresenti una svolta rispetto a modelli economici superati, introducendo un nuovo paradigma redistributivo che valorizza i guadagni di produttività derivanti dall’innovazione tecnologica – “È necessario rivedere gli strumenti del mercato del lavoro, ereditati dal XIX e XX secolo, per adeguarli alle sfide attuali e passare da una società di salariati a una basata sulla partecipazione attiva”, ha aggiunto – Un ruolo centrale, secondo l’Assessore, è quello della CISL, da sempre promotrice del coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni aziendali per garantire migliori condizioni e una distribuzione più equa dei profitti.Santangelo auspica ora un rapido via libera definitivo da parte del Senato, affinché il principio sancito dall’articolo 46 della Costituzione diventi realtà: “È il momento di costruire un futuro in cui il lavoro non sia solo un mezzo di sostentamento, ma un’opportunità per partecipare attivamente alla creazione di valore”. US270225

