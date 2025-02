Regione Abruzzo, comunicato: Lavoro: venerdì 21/2 a Guardiagrele recruiting day per aziende metalmeccaniche

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 19 feb. – Lavoratori con esperienza in produzione in aziende metalmeccaniche oppure giovani e lavoratori che abbiano conoscenza della meccanica – si legge sul sito web ufficiale. Sono i profili professionali ricercati dal Centro per l’impiego di Chieti che ha organizzato per venerdì, 21 febbraio dalle ore 9,30 alle 13 presso la sala consiliare del comune di Guardiagrele, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia e l’agenzia per il lavoro Adecco, un recruiting day per ricercare figure specialistiche per la produzione metalmeccanica – viene evidenziato sul sito web. I candidati devono avere massimo 45 anni, risiedere o avere il domicilio in uno dei seguenti comuni: Fara Filiorum Petri, Guardiagrele, Filetto, Rapino, Orsogna, Pretoro, Casacanditella, Miglianico, Vacri, Bucchianico, Villamagna, Francavilla al Mare, Casalincontrada, Roccamontepiano, Pennapiedimonte, San Martino sulla Marruccina, Ari – aggiunge la nota pubblicata. Per ogni altra informazione è possibile scrivere all’indirizzo: cpi.chieti@regione – si apprende dalla nota stampa. abruzzo – it. US 250219

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it