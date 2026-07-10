Regione Abruzzo, comunicato: LEA 2024, Abruzzo adempiente in tutte le aree di valutazione

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Abruzzo è pienamente adempiente nei Lea 2024 su tutte e le aree prese in esame: ospedaliera, distrettuale e prevenzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’ufficialità dei dati, anticipati già preliminarmente nei mesi scorsi sulla base dei valori provvisori, è arrivata oggi con la pubblicazione della griglia nazionale aggiornata da parte del Ministero della Salute – recita la nota online sul portale web ufficiale. La nostra Regione ottiene un punteggio complessivo di 229, collocandosi tra la Val d’Aosta (213) e Lazio e Marche (237). Nel dettaglio, sull’area ospedaliera il punteggio raggiunto è pari a 75, sull’area distrettuale 74 (con un ulteriore miglioramento rispetto ai dati non definitivi), sull’area prevenzione 80.Su prevenzione e distrettuale, l’Abruzzo segna un netto recupero rispetto al 2023, con rispettivamente 29 e 26 punti in più.“E’ l’ulteriore dimostrazione – commenta l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì – che le azioni messe in campo dal governo regionale in questi anni, con il supporto del Dipartimento e delle Asl, stanno producendo i risultati che ci eravamo prefissi, risultati che in sanità hanno bisogno di tempo per concretizzarsi e per essere misurabili – precisa il comunicato. E penso sia anche la migliore risposta agli attacchi, spesso senza fondamento, che arrivano dalla minoranza – viene evidenziato sul sito web. I Lea oggi sono il frutto di elaborazioni di dati estratti da piattaforme telematiche e non semplici autodichiarazioni come avveniva in passato – riporta testualmente l’articolo online. In più, ed è bene ricordarlo, il nuovo sistema di misurazione (che ha introdotto criteri molto più stringenti) è in vigore dal 2020 e quindi non è possibile fare un confronto con gli anni precedenti, come troppe volte si tenta di fare”.Tra i dati positivi, sull’area ospedaliera è molto positivo l’indicatore sugli interventi per tumore maligno alla mammella eseguiti in reparti con volume di attività superiore ai 150 annui e sulle colecistectomie laparoscopiche con degenze inferiori a tre giorni – Sulla distrettuale, invece, è alto il valore sulla deospedalizzazione dei pazienti cronici diabetici, asmatici, con scompenso cardiaco e gastroenterite – Sulla prevenzione, infine, il balzo in avanti riguarda soprattutto la copertura vaccinale nei bambini fino a 24 mesi.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it