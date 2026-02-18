Regione Abruzzo, comunicato: Legge sulla Montagna: chiarezza sui comuni esclusi e sui fondi garantiti

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Si è tenuta questa mattina presso la sala “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone, la conferenza stampa di presentazione della legge sulla Montagna, alla presenza del presidente della Regione Marco Marsilio e dell’assessore regionale agli Enti Locali Roberto Santangelo – “Per la prima volta – ha sottolineato Marsilio – esiste una legge pensata davvero per contrastare lo spopolamento delle montagne, un fenomeno che dura dagli anni Sessanta – Le risorse devono andare a chi vive condizioni di reale disagio – recita il testo pubblicato online. Estendere in modo indiscriminato la definizione di montagna significherebbe sottrarre fondi proprio a chi ne ha più bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Abruzzo ha avuto un ruolo determinante nel percorso che ha portato all’approvazione della nuova legge nazionale sulla montagna, una riforma attesa da oltre mezzo secolo che introduce per la prima volta strumenti strutturali a sostegno delle aree montane autentiche – ha spiegato il presidente – e la Regione Abruzzo è stata capofila nel confronto con il Governo e le altre Regioni, rappresentando tutte le regioni italiane in Conferenza Unificata e ottenendo, grazie al dialogo con il Ministro Calderoli, una significativa riduzione dei territori appenninici inizialmente esclusi”. Nel primo impianto della riforma, infatti, oltre 59 comuni abruzzesi erano stati esclusi dal perimetro dei comuni montani. “I parametri utilizzati non sono frutto di decisioni arbitrarie, ma derivano dal lavoro di una commissione tecnica composta da rappresentanti di comuni, province, regioni e ministeri – precisa la nota online. Noi abbiamo poi portato tutte le regioni a condividere una proposta nuova – Il conflitto non era politico ma territoriale, le regioni alpine hanno un concetto di montagna che è differente da quello appenninico, per caratteristiche morfologiche e territoriali – precisa la nota online. Il confronto ha portato a comprendere le reciproche posizioni e a trovare una sintesi e tutte le regioni alpine hanno approvato questa nuova classificazione, che recuperava gran parte dei territori appenninici esclusi, a parte le regioni di sinistra che, pur essendo appenniniche o non avendo montagne come praticamente capita alla Puglia, hanno votato contro solo per alimentare poi una battaglia sul territorio cercando di fomentare i poveri comuni rimasti esclusi”.“La conferenza stampa si è resa necessaria per chiarire cosa sia realmente la riforma della legge sulla montagna” – ha aggiunto Santangelo, che ha sottolineato come nei 27 comuni esclusi “non ci sarà alcun rischio per la chiusura delle scuole o per la perdita di servizi essenziali – aggiunge la nota pubblicata. Nella Conferenza unificata abbiamo previsto la possibilità di intervenire con fondi regionali nelle cosiddette zone di cerniera, garantendo risorse anche ai territori che hanno perso formalmente il titolo di comune montano”.Nessun impatto, inoltre, sulla fiscalità dei terreni agricoli: “Non è la legge sulla montagna a disciplinare questi aspetti – ribadisce Santangelo – ma il Ministero dell’Economia – si legge sul sito web ufficiale. È quindi necessario fare chiarezza e spegnere polemiche strumentali che stanno creando allarmismi infondati – La definizione dei comuni montani è ormai tracciata, ma resta aperto il confronto sugli aspetti socio-economici – Proprio ieri si è svolta una nuova Conferenza Stato-Regioni sul tema tecnico della montagna e i nostri uffici stanno lavorando per migliorare l’applicazione della norma, quello che conta – conclude l’assessore – è che siamo riusciti a correggere un impianto inizialmente troppo penalizzante e a far passare il principio di una montagna plurale, in cui gli Appennini abbiano finalmente un riconoscimento coerente con la loro realtà”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it